В пятницу, 5 июня, в Украине не планируется введение графиков ограничения поставок электроэнергии.

Об этом сообщает Укрэнерго.

Графики отключения света завтра вводиться не будут

— Завтра, в пятницу, применение мер ограничения не планируется, — говорится в сообщении.

Энергетики призывают перенести энергоёмкие процессы на период с 10:00 до 16:00.

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Напомним, сегодня по состоянию на 09:30 уровень потребления электроэнергии был на 2,8% ниже, чем в аналогичное время предыдущего дня.

Снижение было обусловлено ясной погодой в части центральных и западных областей, что повысило эффективность работы бытовых солнечных электростанций и уменьшило забор энергии из общей сети.

В то же время враг продолжает атаковать гражданскую энергетическую инфраструктуру Украины дронами и артиллерией.

Утром в четверг были новые отключения в Харьковской, Херсонской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Наиболее сложной была ситуация в Сумской и Черниговской областях, где из-за повреждённого противником оборудования объем новых отключений оказался наибольшим.

Во всех регионах, где позволяли условия безопасности, энергетики начали аварийно-восстановительные работы.

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