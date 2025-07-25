Amazon MGM Studios готовит фильм о громком увольнении гендиректора Сэма Альтмана из OpenAI и его возвращении.

Комедийно-драматическая лента под названием Artificial, явно отсылающему к термину artificial intelligence – искусственный интеллект, выйдет в 2026 году.

О чем фильм Artificial

Сюжет фильма сосредоточится на событиях ноября 2023 года, когда соучредителя OpenAI Сэма Альтмана неожиданно уволили с поста CEO.

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Причиной, по словам совета директоров, стала потеря доверия из-за того, что Альтман якобы скрывал информацию. Однако после массового давления со стороны сотрудников его вернули на должность через пять дней.

Сценарий фильма описывают как сатирическую драму с элементами комедии. Илон Маск в сценарии предстает в образе “диктатора” и появляется в нескольких сценах как комический антагонист — об этом сообщил журналист Мэтью Беллони, который ознакомился с черновиком.

Кто сыграет Маска и Альтмана

Известно, что образ Сэма Альтмана в фильме воплотит Эндрю Гарфилд – звезда Человека-паука.

Переговоры по поводу исполнителя роли Илона Маска еще продолжаются. Не исключено, что его сыграет комик Айк Баринхолц.

Больше всего вопросов вызывает подбор актера на роль Илли Суцкевера – еще одного соучредителя OpenAI. Amazon утвердил на эту роль россиянина Юрия Борисова, который поддерживает войну РФ против Украины.

Напомним, что в этом году путинист претендовал еще и на Оскар за лучшую мужскую роль второго плана в фильме Анора. Впрочем, в итоге золотая статуэтка досталась Кирану Калкину за ленту Настоящая боль.

Ранее украинский актер Александр Рудинский добавил, что за рубежом Борисов старается не говорить о войне РФ против Украины, чтобы не потерять возможности работать в международных проектах.

Съемки комедийной драмы Artificial начнутся в конце этого года.

Источник : Forbes

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