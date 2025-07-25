Amazon запросив у фільм про Маска та Альтмана росіянина-путініста Борисова

Amazon MGM Studios готує фільм про гучне звільнення гендиректор Сема Альтмана з OpenAI та його повернення.

Комедійно-драматична стрічка під назвою Artificial, що вочевидь відсилає до терміну artificial intelligence – штучний інтелект, вийде у 2026 році.

Про що фільм Artificial

Сюжет стрічки зосередиться на подіях листопада 2023 року, коли співзасновника OpenAI Сема Альтмана несподівано звільнили з посади CEO.

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Причиною, за словами ради директорів, стала втрата довіри через те, що Альтман нібито приховував інформацію. Однак після масового тиску з боку співробітників його повернули на посаду через п’ять днів.

Сценарій стрічки описують як сатиричну драму з елементами комедії. Ілон Маск у сценарії постає в образі “диктатора” та з’являється у кількох сценах як комічний антагоніст – про це повідомив журналіст Метью Беллоні, який ознайомився з чернеткою.

Хто зіграє Маска та Альтмана

Відомо, що образ Сема Альтмана у фільмі втілить Ендрю Ґарфілд – зірка Людини-павука.

Перемовини щодо виконавця ролі Ілона Маска ще тривають. Не виключено, що його зіграє комік Айк Барінхолц.

Найбільше питань викликає підбір актора на роль Іллі Суцкевера – ще одного співзасновника OpenAI. Amazon затвердив на цю роль росіянина Юрія Борисова, який підтримує війну РФ проти України.

Нагадаємо, що цього року путініст претендував ще й на Оскар за найкращу чоловічу роль другого плану у фільмі Анора. Втім, врешті золота статуетка відійшла Кірану Калкіну за стрічку Справжній біль.

Раніше український актор Олександр Рудинський додав, що за кордоном Борисов намагається не говорити про війну РФ проти України, щоб не втратити можливості працювати в міжнародних проєктах.

Зйомки комедійної драми Artificial розпочнуться наприкінці цього року.

Джерело : Forbes

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