Осел из Шрека получит спин-офф: что сказал Эдди Мерфи

Голливудская звезда Эдди Мерфи, известный, в частности, как голос Осла из Шрека, подтвердил, что после выхода Шрека 5 начнется производство отдельного фильма об Осле.

Работа над спин-оффом запланирована на сентябрь 2025 года.

Эдди Мерфи подтвердил спин-офф об Осле из Шрека

Актер рассказал, что творческая команда сейчас работает над озвучиванием Шрека 5, но уже готовится к запуску в производство следующего проекта.

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– Мы до сих пор в студии. До сих пор озвучиваем Шрека, а в сентябре начинаем фильм об Осле. Это будет отдельная история, как у Кота в сапогах, – отметил Мерфи.

Звезда уточнил, что новая лента будет именно полнометражным фильмом, а не сериалом.

Фильм об Осле из Шрека – сюжет

События в спин-оффе будут разворачиваться вокруг самого Осла, его драконьей жены и детей. Малышей называют дронками от сочетания двух англоязычных слов: dragon – дракон и donkey – осел. Ведь они наполовину дракончики и наполовину ослики.

По словам Эдди Мерфи, сценарий уже готов, и он очень смешной. Ориентировочно премьера запланирована через три года.

Напомним, что трейлер Шрека 5 вышел в феврале 2025 года. В нем подтвердили, что действие фильма будет происходить через несколько лет после событий предыдущих частей, а дочь Шрека озвучит актриса Зендея.

Между тем фанаты сериала Венздей уже заждались выхода второго сезона. Netflix недавно выпустил новый трейлер, где раскрыл, что ждет мрачную наследницу семьи Аддамсов.

Фото: скриншот из видео

Источник : Screen Rant

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