Віслюк зі Шрека отримає спіноф: що сказав Едді Мерфі

Зірка Голлівуду Едді Мерфі, відомий, зокрема, як голос Віслюка зі Шрека, підтвердив, що після виходу Шрека 5 почнеться виробництво окремого фільму про Віслюка.

Роботу над спінофом заплановано на вересень 2025 року.

Едді Мерфі підтвердив спіноф про Віслюка зі Шрека

Актор розповів, що творча команда наразі працює над озвучуванням Шрека 5, але вже готується до запуску у виробництво наступного проєкту.

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– Ми досі в студії. Досі озвучуємо Шрека, а у вересні починаємо фільм про Віслюка. Це буде окрема історія, як у Кота в чоботях, – зазначив Мерфі.

Зірка уточнив, що нова стрічка буде саме повнометражним фільмом, а не серіалом.

Фільм про Віслюка зі Шрека – сюжет

Події у спінофі розгортатимуться навколо самого Віслюка, його драконячої дружини та дітей. Малюків називають дронками від поєднання двох англомовних слів: dragon – дракон та donkey – віслюк. Адже вони є наполовину дракончиками й наполовину віслючками.

За словами Едді Мерфі, сценарій вже готовий, і він дуже смішний. Орієнтовно прем’єру заплановано за три роки.

Нагадаємо, що трейлер Шрека 5 вийшов у лютому 2025 року. У ньому підтвердили, що дія фільму відбуватиметься через кілька років після подій попередніх частин, а доньку Шрека озвучить акторка Зендея.

Тим часом фанати серіалу Венздей вже зачекалися на вихід другого сезону. Netflix нещодавно випустив новий трейлер, де розкрив, що чекає на похмуру спадкоємицю родини Аддамсів.

Фото: скриншот з відео

Джерело : Screen Rant

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