Квиткова пришла на тренировку к Бражко: поцелуй пары попал на видео

Блогер-миллионщица Даша Квиткова пришла на тренировку к любимому динамовцу Владимиру Бражко вместе с сыном Львом.

Пара сначала скрывала роман, а теперь Даша и Владимир открыто демонстрируют, что у них отношения.

Квиткова пришла на тренировку к Бражко

В ролике, опубликованном на официальной странице киевского Динамо в Instagram, попали трогательные моменты общения футболиста с маленьким Левчиком.

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Владимир подошел к трибунам и забрал мальчика с собой на поле. Там они немного погоняли мяч: Бражко показывал, как делать подкат, и помог Льву забить гол. Когда у малыша развязался шнурок на кроссовке, спортсмен завязал его, а мальчик обнял Владимира.

Даша Квиткова с восторгом наблюдала за всем с трибун, а затем также обняла и даже поцеловала любимого.

Реакция сети на роман Бражка и Квитовой

Многие из подписчиков восхитились увиденным. Впрочем, есть и те, кто выразил недовольство видео и даже критикует отношения с разницей в возрасте.

А теперь представьте реакцию Добрынина…

Зачем такое показывать? Как должен себя чувствовать отец этого ребенка? Квиткова? У тебя сердце есть?

Квиткова намного старше его, и это видно. Мне жаль этого парня, это ненадолго.

В защиту Даши и Владимира высказалось еще больше людей. Пользователи сети отмечают, что ментально здоровые личности не будут писать плохие слова под милым роликом.

Пересмотрела много раз – очень подходят друг другу Вова и Даша. Пусть у вас все сложится наилучшим образом! Очень не понимаю все гнилые комментарии – это не ваша жизнь.

Боже, люди, откуда у вас столько де**ма. Я так улыбалась, пока смотрела это видео, а зашла в комментарии и была просто в шоке.

Это очень мило и трогательно. А эти детские объятия, ну просто!

Лучшее видео за сегодня в моей ленте!

А почему я плачу? Это настолько мило, что сердце не выдерживает.

Владимир Бражко официально подтвердил отношения с Дашей Квитковой в день рождения блогера – 9 июля.

Ранее пара случайно попала в объектив камеры во время сбора молодежной сборной на Евро-2025.

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