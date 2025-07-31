Квіткова прийшла на тренування до Бражка: поцілунок пари потрапив на відео

Блогерка-мільйонниця Даша Квіткова прийшла на тренування до коханого динамівця Володимира Бражка разом із сином Левом.

Пара спочатку приховувала роман, а тепер Даша та Володимир відкрито демонструють, що в них стосунки.

Квіткова прийшла на тренування до Бражка

У ролику опублікованому на офіційній сторінці київського Динамо в Instagram, потрапили зворушливі моменти спілкування футболіста із малим Левчиком.

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Володимир підійшов до трибун і забрав хлопчика із собою на поле. Там вони трішки поганяли мʼяча: Бражко показував, як робити підкат та допоміг Леву забити гол. Коли в малюка розвʼязався шнурок на кросівку, спортсмен завʼязав його, а хлопчик обійняв Володимира.

Даша Квіткова захоплено спостерігала за всім з трибун, а потім також обійняла та ще й поцілувала коханого.

Реакція мережі на роман Бражка та Квіткової

Багато хто з підписників замилувався побаченим. Утім, є й ті, хто висловив невдоволення відео та ще критикує стосунки з різницею у віці.

А тепер уявіть реакцію Добриніна…

Нащо таке показувати? Як має себе почувати батько цієї дитини? Квіткова? В тебе серце є?

Квіткова набагато старша від нього, і це видно. Мені шкода цього хлопця, це ненадовго.

На захист Даші та Володимира висловилося ще більше людей. Користувачі мережі зауважують, що ментально здорові особистості не будуть писати погані слова під милим роликом.

Передивилася багато разів – дуже підходять одне одному Вова і Даша. Нехай у вас все складеться якнайкраще! Дуже не розумію всі гнилі коментарі – то не ваше життя.

Боже, люди, звідки вас стільки л*йна. Я так усміхалась, поки дивилась це відео, а зайшла в коментарі – була просто в шоці.

Це дуже мило і зворушливо. А ці дитячі обійми, ну просто!

Найкраще відео за сьогодні у моїй стрічці!

А чому я плачу? Це настільки мило, що серце не може витримати.

Володимир Бражко офіційно підтвердив стосунки з Дашею Квітковою у день народження блогерки – 9 липня.

Раніше пара випадково потрапила в обʼєктив камери під час зборів молодіжної збірної на Євро-2025.

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