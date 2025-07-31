Квіткова прийшла на тренування до Бражка: поцілунок пари потрапив на відео
Блогерка-мільйонниця Даша Квіткова прийшла на тренування до коханого динамівця Володимира Бражка разом із сином Левом.
Пара спочатку приховувала роман, а тепер Даша та Володимир відкрито демонструють, що в них стосунки.
Квіткова прийшла на тренування до Бражка
У ролику опублікованому на офіційній сторінці київського Динамо в Instagram, потрапили зворушливі моменти спілкування футболіста із малим Левчиком.
Володимир підійшов до трибун і забрав хлопчика із собою на поле. Там вони трішки поганяли мʼяча: Бражко показував, як робити підкат та допоміг Леву забити гол. Коли в малюка розвʼязався шнурок на кросівку, спортсмен завʼязав його, а хлопчик обійняв Володимира.
Даша Квіткова захоплено спостерігала за всім з трибун, а потім також обійняла та ще й поцілувала коханого.
Реакція мережі на роман Бражка та Квіткової
Багато хто з підписників замилувався побаченим. Утім, є й ті, хто висловив невдоволення відео та ще критикує стосунки з різницею у віці.
- А тепер уявіть реакцію Добриніна…
- Нащо таке показувати? Як має себе почувати батько цієї дитини? Квіткова? В тебе серце є?
- Квіткова набагато старша від нього, і це видно. Мені шкода цього хлопця, це ненадовго.
На захист Даші та Володимира висловилося ще більше людей. Користувачі мережі зауважують, що ментально здорові особистості не будуть писати погані слова під милим роликом.
- Передивилася багато разів – дуже підходять одне одному Вова і Даша. Нехай у вас все складеться якнайкраще! Дуже не розумію всі гнилі коментарі – то не ваше життя.
- Боже, люди, звідки вас стільки л*йна. Я так усміхалась, поки дивилась це відео, а зайшла в коментарі – була просто в шоці.
- Це дуже мило і зворушливо. А ці дитячі обійми, ну просто!
- Найкраще відео за сьогодні у моїй стрічці!
- А чому я плачу? Це настільки мило, що серце не може витримати.
Володимир Бражко офіційно підтвердив стосунки з Дашею Квітковою у день народження блогерки – 9 липня.
Раніше пара випадково потрапила в обʼєктив камери під час зборів молодіжної збірної на Євро-2025.