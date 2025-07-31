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4 хв.

Квіткова прийшла на тренування до Бражка: поцілунок пари потрапив на відео

Квіткова із сином прийшла до Бражка
Фото: Динамо Київ

Блогерка-мільйонниця Даша Квіткова прийшла на тренування до коханого динамівця Володимира Бражка разом із сином Левом.

Пара спочатку приховувала роман, а тепер Даша та Володимир відкрито демонструють, що в них стосунки.

Квіткова прийшла на тренування до Бражка

У ролику опублікованому на офіційній сторінці київського Динамо в Instagram, потрапили зворушливі моменти спілкування футболіста із малим Левчиком.

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Володимир підійшов до трибун і забрав хлопчика із собою на поле. Там вони трішки поганяли мʼяча: Бражко показував, як робити підкат та допоміг Леву забити гол. Коли в малюка розвʼязався шнурок на кросівку, спортсмен завʼязав його, а хлопчик обійняв Володимира.

Даша Квіткова захоплено спостерігала за всім з трибун, а потім також обійняла та ще й поцілувала коханого.

Реакція мережі на роман Бражка та Квіткової

Багато хто з підписників замилувався побаченим. Утім, є й ті, хто висловив невдоволення відео та ще критикує стосунки з різницею у віці.

  • А тепер уявіть реакцію Добриніна…
  • Нащо таке показувати? Як має себе почувати батько цієї дитини? Квіткова? В тебе серце є?
  • Квіткова набагато старша від нього, і це видно. Мені шкода цього хлопця, це ненадовго.

На захист Даші та Володимира висловилося ще більше людей. Користувачі мережі зауважують, що ментально здорові особистості не будуть писати погані слова під милим роликом.

  • Передивилася багато разів – дуже підходять одне одному Вова і Даша. Нехай у вас все складеться якнайкраще! Дуже не розумію всі гнилі коментарі – то не ваше життя.
  • Боже, люди, звідки вас стільки л*йна. Я так усміхалась, поки дивилась це відео, а зайшла в коментарі – була просто в шоці.
  • Це дуже мило і зворушливо. А ці дитячі обійми, ну просто!
  • Найкраще відео за сьогодні у моїй стрічці!
  • А чому я плачу? Це настільки мило, що серце не може витримати.

Володимир Бражко офіційно підтвердив стосунки з Дашею Квітковою у день народження блогерки – 9 липня.

Раніше пара випадково потрапила в обʼєктив камери під час зборів молодіжної збірної на Євро-2025.

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