Бражко підтвердив стосунки з Квітковою в день її народження

Футболіст київського Динамо Володимир Бражко офіційно підтвердив стосунки з блогеркою-мільйонницею Дашею Квітковою.

23-річний спортсмен зробив це з нагоди дня народження коханої. Сьогодні, 9 липня, Квітковій виповнилося 27 років.

Як Бражко привітав Квіткову із 27-річчям

У сториз в Instagram Володимир поділився селфі, на якому позує разом із Дашею. На знімку блогерка схилила голову на плече футболіста.

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– З днем народження, моя кохана, – мило звернувся Бражко до Квіткової, доповнивши допис смайликами з обіймами і червоним серцем.

Раніше футболіст і блогерка підігрівали чутки про свій роман, однак офіційно це не коментували.

Наприкінці травня Бражко та Квіткова засвітилися разом на весіллі футболіста Максима Дячука. Також вони публікували у соцмережах фото, де тримають одне одного за руку, але жодних відміток не ставили.

Нещодавно Володимир прохопився про роман з Дашею, коли у складі молодіжної збірної вирушав на Євро-2025. За словами інсайдерів, пара зустрічається вже кілька місяців.

Фото: Даша Квіткова, Володимир Бражко

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