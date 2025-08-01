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Юлия Захарченко, редактор ленты
3 мин.

Не бойся прийти на ужин: Хопкинс потроллил маску Кардашьян в образе каннибала Лектера

Ентоні Гопкінс і Кім Кардашян
Фото: Getty Images

Оскароносный актер Энтони Хопкинс повторил образ Ганнибала Лектера из фильма Молчание ягнят, надев корректирующую маску для лица от компании американской телевизионной звезды и модели Ким Кардашьян.

Хопкинс в образе Лектера с костюмом Кардашьян

На этой неделе компания, производящая корректирующее белье, выпустила маску для лица, которую в интернете сравнили с персонажем из фильма Молчание ягнят 1991 года.

Энтони Хопкинс повторил своего культового персонажа Ганнибала Лектера.

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Актер опубликовал в Instagram видео, на котором демонстрирует новую повязку для лица от Skims — компании Кардашьян, занимающейся производством корректирующего белья и одежды.

В компании отметили, что эта бесшовная повязка якобы предназначена для целенаправленного сжатия с целью моделирования и контуринга лица. Но пользователи социальных сетей начали сравнивать ее с маской, которую Хопкинс носил в роли Ганнибала Лектера.

— Привет, Ким, я уже чувствую себя на 10 лет моложе. До свидания, — сказал Хопкинс с присущей Лектеру манерой.

В ответ Кардашьян опубликовала видео Хопкинса в своей истории в Instagram, написав, что она кричит, вероятно, от страха.

— Спасибо, Ким. Не бойся прийти на ужин, — так Хопкинс подписал свое видео, что стало еще одной ссылкой на сыгранного им персонажа-каннибала в фильме Молчание ягнят.

 

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Публикация от Anthony Hopkins (@anthonyhopkins)

Корректирующее белье для лица Skims стало не первым случаем, когда продукция Кардашьян привлекла внимание пользователей социальных сетей. В 2023 году компания выпустила бюстгальтеры с пирсингом на сосках, которые вызвали критику.

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