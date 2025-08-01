Не бійся прийти на вечерю: Гопкінс потролив маску Кардаш’ян в образі канібала Лектера

Оскароносний актор Ентоні Гопкінс повторив образ Ганнібала Лектера з фільму Мовчання ягнят, одягнувши коригувальну маску для обличчя від компанії американської телевізійної зірки та моделі Кім Кардаш’ян.

Гопкінс в образі Лектера з костюмом Кардаш’ян

Цього тижня компанія, що виробляє коригувальну білизну, випустила маску для обличчя, яку в інтернеті порівняли з персонажем із кінострічки Мовчання ягнят 1991 року.

Ентоні Гопкінс повторив свого культового персонажа Ганнібала Лектера.

Зараз дивляться

Актор опублікував в Instagram відео, на якому демонструє нову пов’язку для обличчя від Skims – компанії Кардаш’ян, яка займається виробленням коригувальної білизни та одягу.

У компанії зазначили, що ця безшовна пов’язка нібито призначена для цілеспрямованого стиснення з метою моделювання та контурингу обличчя. Але користувачі соціальних мереж почали порівнювати її з маскою, яку Гопкінс носив у ролі Ганнібала Лектера.

– Привіт, Кім, я вже почуваюся на 10 років молодшим. До побачення, – сказав Гопкінс з притаманною Лектеру манерою.

У відповідь Кардаш’ян опублікувала відео Гопкінса у своїй історії в Instagram, написавши, що вона кричить, ймовірно, від страху.

– Дякую, Кім. Не бійся прийти на вечерю, – так Гопкінс підписав своє відео, що стало ще одним посиланням на зіграного ним персонажа-канібала у фільмі Мовчання ягнят.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anthony Hopkins (@anthonyhopkins)

Коригувальна білизна для обличчя Skims стала не першим випадком, коли продукція Кардаш’ян привернула увагу користувачів соціальних мереж. У 2023 році компанія випустила бюстгальтери з пірсингом на сосках, які викликали критику.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.