Собирают деньги от его имени: Кондратюк стал жертвой мошенников

Игорь Кондратюк сообщил, что стал жертвой мошенников. Злоумышленники собирают средства от имени продюсера через мессенджер Viber.

Кондратюк предупредил о мошенниках

О неприятном инциденте продюсер рассказал на личной странице в Facebook. Мошенники взломали аккаунт Кондратюка в Viber и заменили его номер телефона на другой. Теперь злоумышленники пишут контактам продюсера с просьбой перевести средства.

Кондратюк подчеркнул, что номер не менял, а обо всех сборах средств он объявляет только в Facebook.

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— Мошенничество! Какой-то подонок взломал мой номер и в Viber собирает средства от моего имени. Это — мошенничество. Не ведитесь! Все мои сборы я объявляю только здесь, в Facebook, на двух своих страницах. Я не менял номер своего телефона, — предупредил продюсер.

В комментариях Игорь отметил, что уже удалил Viber. По словам продюсера, у него была включена двухэтапная аутентификация, однако это не помогло.

Уже более года от мошенников страдает Виктор Бронюк, лидер группы Тик. Неизвестные создали фейковые видео с участием музыканта с помощью ИИ, где он якобы рекламирует средство для похудения. Артист заверил, что не имеет никакого отношения к этим роликам и препаратам.

Фото: Игорь Кондратюк

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