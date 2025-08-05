Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Помощь малообеспеченным семьям с 1 августа: что стоит знать
Пенсии, социальная помощь и ВПЛ: глава Минсоцполитики анонсировал изменения
Всем сделал хорошо: Иво Бобул вспомнил свои четыре брака и самую большую ошибку
Не видим прогресса: Рубио об очередных переговорах с окружением Путина по Украине
Взрывы в Киеве 3 августа: враг атаковал столицу ракетами
Валентина Чорна, редактор раздела Стиль жизни
3 мин.

Собирают деньги от его имени: Кондратюк стал жертвой мошенников

Ігор Кондратюк

Игорь Кондратюк сообщил, что стал жертвой мошенников. Злоумышленники собирают средства от имени продюсера через мессенджер Viber.

Кондратюк предупредил о мошенниках

О неприятном инциденте продюсер рассказал на личной странице в Facebook. Мошенники взломали аккаунт Кондратюка в Viber и заменили его номер телефона на другой. Теперь злоумышленники пишут контактам продюсера с просьбой перевести средства.

Кондратюк подчеркнул, что номер не менял, а обо всех сборах средств он объявляет только в Facebook.

Сейчас смотрят

— Мошенничество! Какой-то подонок взломал мой номер и в Viber собирает средства от моего имени. Это — мошенничество. Не ведитесь! Все мои сборы я объявляю только здесь, в Facebook, на двух своих страницах. Я не менял номер своего телефона, — предупредил продюсер.

В комментариях Игорь отметил, что уже удалил Viber. По словам продюсера, у него была включена двухэтапная аутентификация, однако это не помогло.

Уже более года от мошенников страдает Виктор Бронюк, лидер группы Тик. Неизвестные создали фейковые видео с участием музыканта с помощью ИИ, где он якобы рекламирует средство для похудения. Артист заверил, что не имеет никакого отношения к этим роликам и препаратам.

Читайте также
У меня нет слов: Ксения Мишина предупредила о мошенниках, действующих от ее имени
Ксенія Мішина

Фото: Игорь Кондратюк

Связанные темы:

Ігор КондратюкМошенники
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь