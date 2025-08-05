Збирають гроші від його імені: Кондратюк став жертвою шахраїв
Ігор Кондратюк повідомив, що став жертвою шахраїв. Зловмисники збирають кошти від імені продюсера через месенджер Viber.
Кондратюк попередив про шахраїв
Про неприємний інцидент продюсер розповів на особистій сторінці у Facebook. Шахраї зламали акаунт Кондратюка у Viber і замінили його номер телефону на інший. Тепер зловмисники пишуть контактам продюсера з проханням переказати кошти.
Кондратюк наголосив, що номер не змінював, а про всі збори коштів він оголошує лише у Facebook.
– Шахрайство! Якийсь покидьок хакнув мій номер і у Viber збирає кошти від мого імені. Це – шахрайство. Не ведіться! Всі мої збори я оголошую лише тут, у Facebook, на двох своїх сторінках. Я не змінював номер свого телефону, – застеріг продюсер.
У коментарях Ігор зазначив, що вже видалив Viber. За словами продюсера, у нього була ввімкнена двоетапна автентифікація, однак це не допомогло.
Вже понад рік від шахраїв потерпає Віктор Бронюк, лідер гурту Тік. Невідомі створили фейкові відео з участю музиканта за допомогою ШІ, де він нібито рекламує засіб для схуднення. Артист запевнив, що не має жодного стосунку до цих роликів та препаратів.
Фото: Ігор Кондратюк