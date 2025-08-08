Внука Джека Николсона забрала полиция: в чем его обвиняют

Главное Внук Джека Николсона арестован в Лос-Анджелесе по подозрению в тяжком домашнем насилии.

Шон вышел под залог в тот же вечер, следующее судебное заседание по делу назначено на 26 августа.

Шон Николсон – сын Дженнифер Николсон и музыкальный продюсер под псевдонимом Cutter Mattock.

Внук голливудской звезды Джека Николсона, 29-летний Шон Найт Николсон, арестован в Лос-Анджелесе по обвинению в тяжком домашнем насилии.

Внука Джека Николсона арестовали – что известно

Инцидент произошел 5 августа. Как сообщается в судебных документах, женщина обратилась в полицию с заявлением о физическом нападении со стороны Шона Николсона. Он был задержан около пяти вечера по местному времени и доставлен в полицейский участок.

В тот же вечер, примерно в десять, его отпустили под залог в размере $50 тыс. Следующее заседание по делу назначено на 26 августа.

В полиции подтвердили факт ареста, однако отказались обнародовать фотографию задержанного. Дополнительных комментариев от правоохранителей пока нет. Сам Шон Николсон на обращение журналистов не ответил.

Что известно о Шоне Николсоне

Шон Найт Николсон – музыкальный продюсер, известный под псевдонимом Cutter Mattock. В своем Instagram он называет себя создателем музыки в жанрах Horror Composition, Experimental Club, Hardcore, Dark Ambient и Phonk, а также “покровителем темного искусства”.

В соцсетях он публикует фото в готическом стиле – с черным лаком на ногтях, в затемненных очках и одежде темных оттенков.

Шон является сыном Дженнифер Николсон, старшей дочери Джека Николсона от брака с актрисой Сандрой Найт.

Несмотря на то, что отцом Шона является дизайнер Марк Норфлит, с которым Дженнифер была в браке с 1997-го по 2003 год, Шон использует фамилию Николсон в публичном пространстве. У 88-летнего Джека Николсона в общей сложности шестеро детей от нескольких женщин.

Шона Николсона неоднократно видели на публичных мероприятиях вместе с дедом. Он известен в музыкальном андеграунде Лос-Анджелеса, в частности благодаря выступлениям в роли диджея.

Источник : PageSix

