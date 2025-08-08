Онука Джека Ніколсона забрала поліція: у чому його звинувачують

Головне Онук Джека Ніколсона заарештували у Лос-Анджелесі за підозрою у тяжкому домашньому насильстві.

Шон Ніколсон – син Дженніфер Ніколсон і музичний продюсер під псевдонімом Cutter Mattock.

Онук зірки Голлівуда Джека Ніколсона, 29-річний Шон Найт Ніколсон, заарештований у Лос-Анджелесі за обвинуваченням у тяжкому домашньому насильстві.

Онука Джека Ніколсона заарештували – що відомо

Інцидент стався 5 серпня. Як повідомляється в судових документах, жінка звернулася до поліції з заявою про фізичний напад із боку Шона Ніколсона. Його було затримано близько пʼятої вечора за місцевим часом та доставлено до відділку поліції.

Того ж вечора, приблизно о десятій, його відпустили під заставу в розмірі $50 тис. Наступне засідання у справі призначене на 26 серпня.

У поліції підтвердили факт арешту, проте відмовилися оприлюднювати фотографію затриманого. Додаткових коментарів від правоохоронців наразі немає. Сам Шон Ніколсон на звернення журналістів не відповів.

Що відомо про Шона Ніколсона

Шон Найт Ніколсон – музичний продюсер, відомий під псевдонімом Cutter Mattock. У своєму Instagram він називає себе творцем музики в жанрах Horror Composition, Experimental Club, Hardcore, Dark Ambient і Phonk, а також “покровителем темного мистецтва”.

У соцмережах він публікує фото в готичному стилі – з чорним лаком на нігтях, у затемнених окулярах та одязі темних відтінків.

Шон є сином Дженніфер Ніколсон, старшої доньки Джека Ніколсона від шлюбу з акторкою Сандрою Найт.

Попри те, що батьком Шона є дизайнер Марк Норфліт, із яким Дженніфер перебувала в шлюбі з 1997-го по 2003 рік, Шон використовує прізвище Ніколсон у публічному просторі. У 88-річного Джека Ніколсона загалом є шестеро дітей від кількох жінок.

Шона Ніколсона неодноразово бачили на публічних заходах разом із дідом. Він відомий у музичному андеграунді Лос-Анджелеса, зокрема завдяки виступам у ролі диджея.

