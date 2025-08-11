Цветы дома есть постоянно: Денисенко о свиданиях и ухажерах после развода

Актриса Наталка Денисенко призналась, ходит ли она на свидания после развода с Андреем Фединчиком и есть ли у нее поклонники.

Денисенко об отношениях после развода

Актриса говорит, что сейчас ни с кем не встречается и ухажеров, которые приглашают ее на свидания, тоже нет.

Все свободное время Денисенко уделяет сыну Андрею, поэтому времени на личную жизнь у нее не хватает. Несмотря на это, дома у Наталки всегда есть цветы, которые она получает от поклонников.

— Нет такого, что есть поклонники. То, что у меня есть какое-то огромное мужское внимание, то, к счастью или к сожалению, нет. И у меня не так много времени, чтобы ходить на свидания. Я стараюсь, когда у меня есть свободное время, уделять его сыну. Я и так поздно вечером прихожу, ребенок меня ждет. Если честно, я не знаю, как мне организовать свою личную жизнь, чтобы я еще раз вышла замуж, — поделилась актриса.

Впрочем, Денисенко знает, какого мужчину хочет видеть рядом с собой. По словам актрисы, для нее не важны профессия и статус партнера, главное, чтобы он разделял ее взгляды и ценности.

— Наверное, это стабильность, спокойствие, потому что я очень эмоциональная, истеричка. Нужен мужчина, который выдержит мою безудержную энергию, который может успокоить, будет сильным как внешне, так и внутренне. Это не обязательно должен быть актер, состоятельный. Я очень мечтаю, чтобы у меня был настоящий друг и партнер, с которым я могу реализовывать какие-то проекты, — сказала звезда.

Напомним, что Наталка Денисенко и Андрей Фединчик развелись в мае этого года. Пара прожила в браке восемь лет. Инициатором разрыва стала актриса.

Источник : Люкс ФМ

