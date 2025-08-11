Квіти вдома є постійно: Денисенко про побачення і залицяльників після розлучення

Акторка Наталка Денисенко зізналася, чи ходить на побачення після розлучення з Андрієм Федінчиком та чи є у неї залицяльники.

Денисенко про стосунки після розлучення

Акторка каже, що зараз ні з ким не зустрічається і залицяльників, які запрошують її на побачення, теж немає.

Увесь вільний час Денисенко приділяє сину Андрію, тож часу на особисте життя у неї не вистачає. Попри це, вдома у Наталки завжди є квіти, їх вона отримує від шанувальників.

Зараз дивляться

– Немає такого, що є залицяльники. Те, що в мене є якась величезна чоловіча увага, то, на щастя чи на жаль, немає. І в мене не так багато часу, щоб ходити на побачення. Я стараюся, коли в мене є вільний час, приділяти його сину. Я й так пізно ввечері приходжу, дитина на мене чекає. Якщо чесно, я не знаю, як мені організувати своє особисте життя, щоб я ще раз вийшла заміж, – поділилася акторка.

Утім, Денисенко знає, якого чоловіка хоче бачити поруч із собою. За словами акторки, для неї не важливі професія і статус партнера, головне, щоб він розділяв її погляди і цінності.

– Напевно, це стабільність, спокій, тому що я дуже емоційна, істеричка. Потрібен чоловік, який витримає мою нестримну енергію, який може заспокоїти, буде сильним як і зовні, так і внутрішньо. Це необов’язково має бути актор, заможний. Я дуже мрію, щоб у мене був справжній друг і партнер, з яким я можу реалізовувати якісь проєкти, – сказала зірка.

Нагадаємо, що Наталка Денисенко та Андрій Федінчик розлучилися у травні цього року. Пара прожила у шлюбі вісім років. Ініціатором розриву стала акторка.

Джерело : Люкс ФМ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.