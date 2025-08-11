На участницу Холостяка напали в Одессе: неизвестный угрожал ей изнасилованием и убийством

Блогерша и участница романтического реалити-шоу Холостяк 11 Александра Миколюк пережила нападение в Одессе. Неизвестный мужчина набросился на нее с угрозами изнасилования и убийства.

Миколюк стала жертвой нападения в Одессе

Неприятный инцидент произошел около 12:00 в воскресенье, 10 августа. В это время Александра гуляла в парке возле дома со своей собакой, а также подкармливала кошек и бездомных собак с пакетом корма и воды.

Когда девушка пошла вниз по склону, который вел домой, то решила пропустить мужчину, который шел напротив.

— Он прошел и встал за моей спиной. Я разговаривала с другом по телефону, поздравляла с днем рождения. Вдруг прямо за моей спиной послышалось дыхание и голос: Я тебя сейчас вы**у, моя красавица любимая, — рассказала Миколюк.

Затем блогерша повернулась и увидела, что мужчина снял штаны. Александра направила телефон на него, как будто бы моментально начала снимать.

— Он отвернулся, а я сказала: Чтобы я тебя здесь больше не видела! Убирайся! В ту же минуту он начал бежать на меня со словами: Ну все, я тебя сейчас вы*** и убью! Я побежала вниз, с криком, упала, покатилась со склона. Мне было настолько страшно, что я, понимая, что, возможно, сломала руку и очень сильно ударилась головой, из которой начала течь кровь, все равно посмотрела на гору, чтобы убедиться, не бежит ли он за мной, — поделилась Миколюк.

Александра отметила, что ее падение и крики увидели и услышали люди, поэтому они побежали ей на помощь. Соседи облили блогершу холодной водой, вызвали скорую и полицию.

— Я так боялась, что он бежит за мной. Видео, которые вы видите, сняты уже под успокоительным. Это произошло днем, в 12 часов. В парке, возле моего дома. Я много слышала о домашнем насилии и сочувствовала жертвам. Но никогда не думала, что столкнусь с насилием один на один, посреди улицы, — отметила девушка.

Миколюк подала заявление в полицию, был составлен протокол. Блогерша описала нападавшего как мужчину в возрасте 35-40 лет, с избыточным весом, с черными волосами “под ежика”, гладко выбритого.

По словам Александры, он был в серой футболке, серых шортах, шлепанцах, с пакетом. Инцидент произошел на Французском бульваре, 85/5. Блогерша обратилась к подписчикам, призвав их быть бдительными даже во время прогулки по знакомым местам.

— Даже если вы гуляете по знакомому маршруту возле дома, опасность рядом. Мужчины, берегите своих женщин, не позволяйте им гулять в одиночку. Купите перцовый баллончик, научите, как им пользоваться. Держите дистанцию и громко кричите — это привлекает внимание и может отпугнуть нападавшего. Цельтесь в уязвимые места — глаза, нос, горло, пах. Это дает время убежать. Запоминайте приметы: одежду, рост, особенности лица. Это поможет полиции. Фиксируйте на видео или аудио, если есть возможность, — это доказательство, — добавила Миколюк.

