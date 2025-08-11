На учасницю Холостяка напали в Одесі: невідомий погрожував їй зґвалтуванням і вбивством

Блогерка та учасниця романтичного реаліті Холостяк 11 Олександра Миколюк пережила напад в Одесі. Невідомий чоловік накинувся на неї із погрозами зґвалтуванням і вбивством.

Миколюк стала жертвою нападу в Одесі

Неприємний інцидент стався близько 12:00 у неділю, 10 серпня. У цей час Олександра гуляла в парку біля дому зі своїм собакою, а також підгодовувала котиків і безпритульних песиків з пакетом корму та води.

Коли дівчина рушила вниз по схилу, який вів додому, то вирішила пропустити чоловіка, що йшов навпроти.

Зараз дивляться

– Він пройшов і став за моєю спиною. Я розмовляла з другом по телефону, вітала з днем народження. Раптом прямо за моєю спиною почулося дихання, та голос: Я тебе зараз ви**у, моя красуне кохана, – розповіла Миколюк.

Потім блогерка повернулася і побачила, що чоловік зняв штани. Олександра направила телефон на нього, начебто моментально почала знімати.

– Він відвернувся, а я сказала: Щоб я тебе тут більше не бачила! Забирайся! В ту саму хвилину він почав бігти на мене зі словами: Ну все, я тебе зараз ви*** та вб’ю! Я побігла вниз, з криком, впала, покотилася зі схилу. Мені було настільки страшно, що я, розуміючи, що, можливо, зламала руку та дуже сильно вдарилася головою, з якої почала текти кров, все одно подивилась на гору, щоб переконатись, чи не біжить він за мною, – поділилася Миколюк.

Олександра зазначила, що її падіння та крики побачили та почули люди, тож почали бігти їй на допомогу. Сусіди облили дівчину холодною водою, викликали швидку і поліцію.

– Я так боялася, що він біжить за мною. Відео, які ви бачите, зняті вже під заспокійливим. Це сталося вдень, о 12 годині. В парку, біля мого дому. Я багато чула про домашнє насильство і співчувала жертвам. Але ніколи не думала, що зіткнуся з насильством сам на сам, посеред вулиці, – зазначила дівчина.

Миколюк подала заяву в поліцію, протокол було складено. Дівчина описала нападника як чоловіка віком 35-40 років, з надмірною вагою, з чорним волоссям “під їжачок”, гладко поголеного.

За словами Олександри, він був у сірій футболці, сірих шортах, шльопанцях, з пакетом. Інцидент стався на Французькому бульварі, 85/5. Блогерка звернулася до підписників, закликавши їх бути пильними навіть під час прогулянки знайомими місцями.

– Навіть якщо ви гуляєте знайомим маршрутом біля дому, небезпека поруч. Чоловіки, бережіть своїх жінок, не дозволяйте їм гуляти наодинці. Купіть перцевий балончик, навчіть, як ним користуватися. Тримайте дистанцію і голосно кричіть — це привертає увагу та може відлякати нападника. Цілься у вразливі місця — очі, ніс, горло, пах. Це дає час втекти. Запам’ятовуйте прикмети: одяг, зріст, особливості обличчя. Це допоможе поліції. Фіксуйте на відео або аудіо, якщо є можливість, — це доказ, – додала Миколюк.

Фото: Олександра Миколюк

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.