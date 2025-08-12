Киностудии Universal и DreamWorks Animation перенесли премьеру пятой части культовой франшизы Шрек. Мультфильм выйдет на экраны 30 июня 2027 года.

Это уже второе изменение графика: сначала релиз Шрека 5 был запланирован на июль 2026 года, а затем его перенесли на 23 декабря того же года.

Почему перенесли дату премьеры Шрека 5

Киностудии не объяснили причину задержки, но Variety отмечает, что, вероятно, Universal ориентируется на успех своих летних анимационных хитов — от Гадкого я и Как приручить дракона до Супербратьев Марио.

По новому плану, Шрек 5 выйдет на экраны менее чем через неделю после релиза анимационного фильма Человек-паук: За пределами вселенной от студии Sony.

По предыдущей дате, в декабре 2026 года лента должна была дебютировать сразу после фильмов Disney Мстители: Судный день и Ледниковый период 6.

Universal также перенесла еще один проект — таинственный анимационный фильм студии Illumination — с июня на 16 апреля 2027 года.

Как известно, в пятой части мультфильма к озвучиванию главных ролей вернутся Майк Майерс (Шрек), Эдди Мерфи (Осел) и Кэмерон Диас (Фиона). Также в ленте появится дочь Шрека и Фионы, ее озвучит звезда Голливуда Зендея.

Режиссерами Шрека 5 станут Конрад Вернон и Уолт Дорн. Мультфильм дебютирует на большом экране через четверть века после оригинального анимационного хита 2001 года, который собрал почти $500 млн в мировом прокате, а также получил премию Оскар. Всего вышло четыре части Шрека.

