Прем’єру Шрека 5 знову перенесли: коли мультфільм вийде на екрани

Кіностудії Universal і DreamWorks Animation перенесли прем’єру п’ятої частини культової франшизи Шрек. Мультфільм вийде на екрани 30 червня 2027 року.

Це вже друга зміна графіку: спочатку реліз Шрека 5 був запланований на липень 2026 року, а потім його перенесли на 23 грудня того ж року.

Чому перенесли дату прем’єри Шрека 5

Кіностудії не пояснили причину затримки, але Variety зазначає, що, ймовірно, Universal орієнтується на успіх своїх літніх анімаційних хітів – від Нікчемного я та Як приборкати дракона до Супербратів Маріо.

За новим планом, Шрек 5 вийде на екрани менш ніж через тиждень після релізу анімаційного фільму Людина-павук: По той бік Всесвіту від студії Sony.

За попередньою датою, у грудні 2026 року стрічка мала дебютувати одразу після фільмів Disney Месники: Судний день та Льодовиковий період 6.

Universal також перенесла ще один проєкт – таємничий анімаційний фільм студії Illumination – з червня на 16 квітня 2027 року.

Як відомо, у п’ятій частині мультфільму до озвучення головних ролей повернуться Майк Маєрс (Шрек), Едді Мерфі (Віслюк) і Кемерон Діас (Фіона). Також у стрічці з’явиться донька Шрека та Фіони, її озвучить зірка Голлівуду Зендея.

Режисерами Шрека 5 стануть Конрад Вернон і Волт Дорн. Мультфільм дебютує на великому екрані через чверть століття після оригінального анімаційного хіта 2001 року, який зібрав майже $500 млн у світовому прокаті, а також здобув премію Оскар. Усього вийшло чотири частини Шрека.

