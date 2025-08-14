Против Елены Мандзюк возбуждено уголовное производство

Против украинской блогерши Елены Мандзюк возбуждено уголовное дело за разжигание межнациональной вражды.

Уголовное производство против Мандзюк — причина

Около месяца назад под одним из своих постов Елена Мандзюк ответила в комментариях, что ее дети могут избить другого ребенка, который говорит на языке террористов.

Дело возбуждено по статье 161 Уголовного кодекса Украины (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам). Полиция начала досудебное расследование по факту разжигания вражды.

Елена Мандзюк уже отреагировала на уголовное производство, открытое против нее по заявлению народного депутата Алексея Гончаренко.

Сам Гончаренко отметил, что получил письмо-подтверждение от Главного управления Национальной полиции в Хмельницкой области. Он рассказал, что держит дело на личном контроле.

По словам Мандзюк, она узнала об открытии уголовного производства из социальных сетей.

— Почему в тылу украинцев травят за ненависть ко всему российскому? Почему мы должны страдать не только на войне, но и дома? — эмоционально отреагировала Елена.

Как утверждает Мандзюк, она никогда и нигде ни разу не говорила, что нужно бить людей за российский язык.

— Я никогда не учила своих детей бить кого-то за российский язык. Я всегда учила своих детей, что Россия — это зло и всему российскому нельзя давать ни единого шанса в нашей среде, — отметила она.

Недавно украинская блогерша Елена Мандзюк попала в языковой скандал с участием Анны Алхим.

Фото: Елена Мандзюк

