Проти Олени Мандзюк відкрито кримінальне провадження

Олена Мандзюк

Проти української блогерки Олени Мандзюк відкрито кримінальне провадження через розпалювання міжнаціональної ворожнечі.

Кримінальне провадження проти Мандзюк – причина

Близько місяця тому під одним зі своїх дописів Олена Мандзюк відповіла у коментарях, що її діти можуть побити іншу дитину, яка говорить мовою терористів.

Кримінальне провадження проти Мандзюк: причина та чому розпочато Фото 1

Скриншот з Instagram-сторінки Олени Мандзюк

Справу розпочато за статтею 161 Кримінального кодексу України (Порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками). Поліція розпочала досудове розслідування за фактом розпалювання ворожнечі.

Олена Мандзюк вже відреагувала на кримінальне провадження, відкрите проти неї за заявою народного депутата Олексія Гончаренка.

Сам Гончаренко зазначив, що отримав лист-підтвердження від Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області. Він розповів, що тримає справу на особистому контролі.

За словами Мандзюк, вона дізналася про відкриття кримінального провадження з соціальних мереж.

– Чому в тилу українців цькують за ненависть до всього російського? Чому ми маємо страждати не тільки на війні, а й вдома? – емоційно відреагувала Олена.

Як стверджує Мандзюк, вона ніколи та ніде жодного разу не казала, що треба бити людей за російську мову.

– Я ніколи не вчила своїх дітей бити когось за російську мову. Я завжди вчила своїх дітей, що Росія – це зло і всьому російському не можна давати жодного шансу в нашому середовищі, – зазначила вона.

Нещодавно українська блогерка Олена Мандзюк потрапила у мовний скандал за участі Анни Алхім.

Фото: Олена Мандзюк

