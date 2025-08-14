YouTube-блогерша Ната Лайм умерла в 31 год — что известно

Сегодня, 14 августа, стало известно о смерти украинского блогера Наты Лайм (Наталья Любаренко). Девушка ушла из жизни в 31 год.

Ната была известна развлекательными видео на YouTube, где за ее каналом NataLime следили более 1,75 млн человек, на другой канал NataLime Life подписаны 635 тыс. пользователей.

На странице блогера в Instagram — 567 тыс. подписчиков. Последний пост девушка сделала еще 5 февраля 2021 года, а последнее видео вышло 21 декабря того же года.

Что известно о смерти Наты Лайм

На днях в сети начали распространяться фото могилы блогера. Судя по фотографиям, Ната Лайм умерла еще 29 апреля 2025 года.

Однако только сегодня, 14 августа, информацию о смерти девушки подтвердил ее друг, блогер Евгений Белозеров. По его словам, близкие не планировали разглашать эту трагическую новость, ведь в последние годы Ната Лайм вела непубличный образ жизни.

Белозеров опубликовал видео с архивными кадрами с блогером, отметив, что ее будет очень не хватать.

— К сожалению, Ната Лайм больше не с нами. В это трудно поверить. Еще совсем недавно мы виделись, смеялись, вспоминали прошлое. Наташа всегда была добрым, светлым и искренним человеком. Иногда по-детски наивным — что и привлекало к ней миллионы людей. Наташи будет очень не хватать. Но свет, который она несла, будет жить в сердцах всех, кто ее знал, — написал Евгений.

В комментариях под видео в TikTok Белозеров написал, что Ната погибла, выпав с балкона. Неизвестно, был ли это несчастный случай или блогер решила покончить с собой.

Фото: Ната Лайм

