Мама Брэда Питта умерла в возрасте 84 лет — что известно

В семье голливудского актера Брэда Питта произошло горе — скончалась его мама Джейн Этта Питт. Женщине было 84 года.

По данным СМИ, мама актера ушла из жизни за несколько дней до своего дня рождения 13 августа. Причина смерти Джейн Питт пока неизвестна.

Умерла мама Брэда Питта

Трагическую новость подтвердила племянница Брэда Питта, дочь его младшего брата Дугласа. Сидни поделилась серией фото с бабушкой, а также призналась, что семья не была готова к такой потере.

Сейчас смотрят

— Моя дорогая бабушка, Джейн Этта, мы еще не были готовы к твоему уходу, но осознание того, что ты наконец-то свободна и можешь снова петь, танцевать и рисовать, делает это немного легче. Если вы знали бабушку, то знаете, что у нее было большое сердце. Она глубоко заботилась обо всех и обо всем, — написала она.

По словам Сидни, ее бабушка успевала заботиться обо всех 14 внуках, не пропуская ни одного момента.

— Ее любовь была безграничной, и каждый, кто ее встречал, чувствовал это. Я не знаю, как мы будем жить без нее. Но я знаю, что она все еще здесь, в каждом мазке кисти, в каждом добром жесте, в каждом пении колибри. Она была любовью в ее чистейшей форме. Нам действительно повезло, что мы росли, окруженные ее любовью, и я знаю, что она живет в каждом из нас, — добавила племянница Брэда Питта.

Брэд Питт всегда с теплотой вспоминал свою маму в различных интервью. Хотя Джейн Питт редко появлялась на публике, она несколько раз сопровождала сына на важные события. Например, была с ним на церемонии Оскар в 2012 году и на премьере фильма Непокоренный в 2014-м. Сам актер потерю в семье пока не комментирует.

Источник : People

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.