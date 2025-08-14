YouTube-блогерка Ната Лайм померла у 31 рік – що відомо

Сьогодні, 14 серпня, стало відомо про смерть української блогерки Нати Лайм (Наталія Любаренко). Дівчина пішла з життя у 31 рік.

Ната була відома розважальними відео на YouTube, де за її каналом NataLime стежили понад 1,75 млн людей, на інший канал NataLime Life було підписано 635 тис. осіб.

На сторінці блогерки в Instagram – 567 тис. підписників. Останній допис дівчина зробила ще 5 лютого 2021 року, а останнє відео вийшло 21 грудня того ж року.

Що відомо про смерть Нати Лайм

Днями у мережі почали ширитися фото могили блогерки. Судячи зі світлин, Ната Лайм померла ще 29 квітня 2025 року.

Однак лише сьогодні, 14 серпня, інформацію про смерть дівчини підтвердив її друг, блогер Євген Білозеров. За його словами, близькі не планували розголошувати цю трагічну новину, адже в останні роки Ната Лайм вела непублічний спосіб життя.

Білозеров опублікував відео з архівними кадрами з блогеркою, наголосивши, що її дуже не вистачатиме.

– На жаль, Ната Лайм більше не з нами. У це важко повірити. Ще зовсім недавно ми бачилися, сміялися, згадували минуле. Наташа завжди була доброю, світлою та щирою людиною. Іноді по-дитячому наївною — що і притягувало до неї мільйони людей. Наташі дуже не вистачатиме. Але світло, яке вона несла, житиме в серцях усіх, хто її знав, – написав Євген.

У коментарях під відео в TikTok Білозеров написав, що Ната загинула, випавши з балкона. Невідомо, чи це був нещасний випадок, чи блогерка вирішила вкоротити собі віку.

Фото: Ната Лайм

