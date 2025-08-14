Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Трамп обмовився, що поїде до Росії на зустріч із Путіним
Індексація пенсій у 2025 році: коли чекати наступного підвищення
Осінні канікули 2025: коли відпочиватимуть школярі
Середня зарплата вчителя в Україні у 2025 році: скільки отримують освітяни
Ексклюзив
Спека відступить навіть з Півдня: погода в Україні на вихідні та тиждень
Валентина Чорна, редакторка розділу Стиль життя
3 хв.

YouTube-блогерка Ната Лайм померла у 31 рік – що відомо

Ната Лайм

Сьогодні, 14 серпня, стало відомо про смерть української блогерки Нати Лайм (Наталія Любаренко). Дівчина пішла з життя у 31 рік.

Ната була відома розважальними відео на YouTube, де за її каналом NataLime стежили понад 1,75 млн людей, на інший канал NataLime Life було підписано 635 тис. осіб.

На сторінці блогерки в Instagram – 567 тис. підписників. Останній допис дівчина зробила ще 5 лютого 2021 року, а останнє відео вийшло 21 грудня того ж року.

Зараз дивляться

Що відомо про смерть Нати Лайм

Днями у мережі почали ширитися фото могили блогерки. Судячи зі світлин, Ната Лайм померла ще 29 квітня 2025 року.

Однак лише сьогодні, 14 серпня, інформацію про смерть дівчини підтвердив її друг, блогер Євген Білозеров. За його словами, близькі не планували розголошувати цю трагічну новину, адже в останні роки Ната Лайм вела непублічний спосіб життя.

Білозеров опублікував відео з архівними кадрами з блогеркою, наголосивши, що її дуже не вистачатиме.

– На жаль, Ната Лайм більше не з нами. У це важко повірити. Ще зовсім недавно ми бачилися, сміялися, згадували минуле. Наташа завжди була доброю, світлою та щирою людиною. Іноді по-дитячому наївною — що і притягувало до неї мільйони людей. Наташі дуже не вистачатиме. Але світло, яке вона несла, житиме в серцях усіх, хто її знав, – написав Євген.

У коментарях під відео в TikTok Білозеров написав, що Ната загинула, випавши з балкона. Невідомо, чи це був нещасний випадок, чи блогерка вирішила вкоротити собі віку.

Євген Білозеров

Фото: Євген Білозеров/TikTok

Читайте також
Мама Бреда Пітта померла у віці 84 років – що відомо
Бред Пітт з батьками

Фото: Ната Лайм

Пов'язані теми:

БлогерСмерть
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь