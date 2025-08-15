Ходит с гипсом: Галкина прооперировали после ДТП в Латвии

Российскому юмористу Максиму Галкину, который недавно попал в ДТП в Латвии, сделали операцию.

На прошлой неделе шоумена, который ехал на велосипеде по одной из улиц Юрмалы, сбила машина. За рулем была женщина, которая нарушила правила дорожного движения.

Максима Галкина прооперировали

Об инциденте рассказала подруга юмориста, латвийская певица Лайма Вайкуле в комментарии журналу Privatā Dzīve, пишет Santa.lv. Она объяснила, что Галкин пропустил заключительный концерт ее фестиваля в Юрмале из-за того, что после ДТП ему понадобилась помощь медиков и операция.

— В ту ночь он перенес операцию. Всего в 300 метрах от дома на него наехала машина, — сказала Вайкуле, отметив, что водитель случайно сбила Максима, который быстро ехал на велосипеде.

Несмотря на то, что на руку Галкину наложили гипс, он продолжает выступать на концертах и даже шутит об инциденте.

— Ни один из запланированных концертов не был отменен из-за несчастного случая. Более того, на этих концертах он теперь с юмором рассказывает о том, что произошло, и о своем знакомстве с латвийскими медиками, — поделилась Вайкуле.

Напомним, что Галкин вместе с женой, певицей Аллой Пугачевой, покинул Россию сразу после начала полномасштабного вторжения, осудил войну и сменил гражданство. На концертах он часто исполняет украинские песни, например, в марте спел Цей Сон Степана Гиги.

