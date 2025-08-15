Ходить із гіпсом: Галкіна прооперували після ДТП у Латвії

Російському гумористу Максиму Галкіну, який нещодавно потрапив у ДТП в Латвії, зробили операцію.

Минулого тижня шоумена, який їхав на велосипеді на одній із вулиць Юрмали, збила автівка. За кермом була жінка, яка порушила правила дорожнього руху.

Максима Галкіна прооперували

Про інцидент розповіла подруга гумориста, латвійська співачка Лайма Вайкуле у коментарі журналу Privatā Dzīve, пише Santa.lv. Вона пояснила, що Галкін пропустив завершальний концерт її фестивалю в Юрмалі через те, що після ДТП йому знадобилася допомога медиків і операція.

– Тієї ночі він переніс операцію. Усього за 300 метрів від будинку на нього наїхала машина, – сказала Вайкуле, зазначивши, що водійка випадково збила Максима, який швидко їхав на велосипеді.

Попри те, що на руку Галкіну наклали гіпс, він продовжує виступати на концертах і вже навіть жартує про інцидент.

– Жоден із запланованих концертів не був скасований через нещасний випадок. Ба більше, на цих концертах він тепер із гумором розповідає про те, що трапилося, і про своє знайомство з латвійськими медиками, – поділилася Вайкуле.

Нагадаємо, що Галкін разом із дружиною, співачкою Аллою Пугачовою, залишив Росію одразу після початку повномасштабного вторгнення, засудив війну та змінив громадянство. На концертах він часто виконує українці пісні, наприклад, у березні заспівав Цей Сон Степана Гіги.

