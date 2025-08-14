Шум и свист в ушах до сих пор: сын Константина Грубича о своем состоянии после ранения

Сын телеведущего Константина Грубича Ярослав, который потерял руку на войне, рассказал о своем состоянии после тяжелого ранения.

Несмотря на травму, военнослужащий не теряет оптимизма и подчеркивает, что украинцы не имеют права сдаваться.

Как себя чувствует сын Грубича

На личной странице в Instagram Ярослав Грубич поделился новым селфи, а также признался, что до сих пор чувствует шум и свист в ушах после того, как получил контузию.

Сейчас смотрят

— Сегодня девочка на улице спросила у мамы: Мама, почему у дяди рука сломана? К сожалению, не услышал ответ, потому что шум и свист в ушах до сих пор после контузии. Но сколько у всех нас “сломанных” судеб и душ. Мы не имеем права сдаваться, не дадим им сломить наш дух. Ибо в чем тогда смысл? — написал военнослужащий.

В комментариях подписчики поддерживают Ярослава, желают ему скорейшего выздоровления и крепкого здоровья.

Напомним, в конце июля сын Константина Грубича сообщил, что потерял на войне правую руку. Защитник не раскрыл, при каких обстоятельствах получил ранение, однако отметил, что прошел реанимацию, перенес наркоз и интенсивную терапию.

На днях подробностями о ранении Грубича-младшего поделился фотограф Ян Доброносов. Он рассказал, что Ярослав вместе с побратимами попал под обстрел, в результате которого были погибшие и раненые.

— Ярослав помнит только, как он стоял, а потом проснулся раненый. Первая реакция – это помогать другим. Но понял, что не в силах. Там же погиб его друг Спектрум, Сергей Богданов. Сейчас Ярослав говорит, что чувствует свою руку в том положении, в котором она была в последний раз. Видимо, мозг запомнил, — написал Доброносов в Instagram.

Фото: Ярослав Грубич

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.