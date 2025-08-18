Евровидение обновило логотип в честь 70-летия конкурса

Европейский вещательный союз (EBU) представил обновленный логотип, посвященный 70-летию Евровидения.

В следующем году международный песенный конкурс отпразднует юбилей под уже традиционным слоганом Объединенные музыкой. По этому случаю представлена новая айдентика Евровидения.

Обновленный логотип Евровидения

Обновленный стиль сочетает в себе игривость и изящество: от плавной новой курсивной буквы Е в логотипе Евровидения до специально созданного шрифта Singing Sans.а.

Вместе с логотипом появился и новый графический элемент — Сердце-Хамелеон, который состоит из 70 слоев, то есть по одному за каждый год песенного конкурса.

Обновление бренда Eurovision Song Contest создано Европейским вещательным союзом в сотрудничестве с британской студией PALS, которая также работала над брендовой стратегией для Ливерпуля-2023.

По словам директора Евровидения Мартина Грина, новый логотип и визуальный стиль созданы для того, чтобы сделать бренд более выразительным в цифровом пространстве.

— Песенный конкурс Евровидение всегда был о развитии — музыкальном, культурном и творческом. Это обновление чествует 70 удивительных лет, одновременно направляя бренд в захватывающее будущее. Оно смелое, игривое и полное сердца — как и сам конкурс. Мы очень гордимся тем, что можем представлять его миру, — сказал Грин, а также добавил, что впереди еврофанатов ждет еще больше сюрпризов.

Отметим, что 70-й юбилейный конкурс Евровидение состоится в Австрии. Вскоре организаторы объявят город проведения песенного события.

В прошлом году победу в конкурсе одержал певец JJ с песней Wasted Love. Украина, которую представляла группа Ziferblat с треком Bird of Pray, заняла девятое место.

Источник : Суспільне

