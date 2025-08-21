После скандального интервью: Виктор Розовый показал новую возлюбленную

Главное Виктор Розовый подтвердил новые отношения после громкого развода и скандального интервью.

Что известно о новой девушке юмориста и военного.

Комик и военный Виктор Розовый, который несколько месяцев назад расстался с женой Ольгой Мерзликиной, официально подтвердил новые отношения.

Виктор Розовый в новых отношениях

Розовый опубликовал фото своей девушки на фоне скандала после интервью Рамине Эсхакзай, где он откровенно рассказал о причинах измен и разрыве с женой.

Очевидно, избранница Виктора решила поддержать юмориста после шквала критики в сети. Один из таких комментариев она опубликовала в сториз.

– Если вы думали, что хуже измен быть ничего не может, просто скажите «спасибо», что ваш парень – не Виктор Розовый, – говорится в сообщении.

В ответ девушка комика и военного написала противоположное утверждение.

– Спасибо, что мой парень – Виктор Розовый, – вступилась она за любимого, отметив его на фото.

Розовый распространил этот пост в своих сториз, иронично назвав себя “гирляндой из ред флагов”.

Что известно о девушке Виктора Розового

Избранницу юмориста зовут Яна-Екатерина. Из ее Instagram следует, что девушка проживает во Львове.

Пока больше подробностей о возлюбленной военного нет. Впрочем, известно, что она пыталась убедить Виктора вырезать из интервью фрагмент, где он подробно говорил об интимной жизни с Мерзликиной, но Розовый настоял, чтобы его оставили. В обновленной версии разговора этот скандальный момент убрали.

Напомним, что Ольга Мерзликина и Виктор Розовый официально поженились в марте 2024 года, когда военный на 10 дней взял отпуск со службы в 3-й отдельной штурмовой бригаде. Уже через две недели он получил тяжелое осколочное ранение головы в Донецкой области.

В мае 2025 года Мерзликина подала на развод, заявив об изменах мужа. Она уточнила, что узнала об этом, когда увидела фото в его телефоне.

Фото: Виктор Розовый, Яна-Екатерина

