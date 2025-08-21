Після скандального інтерв’ю: Віктор Розовий показав нову кохану

Головне Віктор Розовий підтвердив нові стосунки після гучного розлучення та скандального інтервʼю.

Що відомо про нову дівчину гумориста та військового.

Комік та військовий Віктор Розовий, який кілька місяців тому розлучився з дружиною Ольгою Мерзлікіною, офіційно підтвердив нові стосунки.

Віктор Розовий у нових стосунках

Розовий запостив фото своєї дівчини на тлі скандалу після інтерв’ю Раміні Есхакзай, де він відверто розповів про причини зрад і розрив із дружиною.

Вочевидь, обраниця Віктора вирішила підтримати гумориста після шквалу критики в мережі. Один із таких коментарів вона опублікувала в сториз.

– Якщо ви думали, що гірше за зраду бути нічого не може, просто скажіть “дякую”, що ваш хлопець – не Віктор Розовий, – йдеться в повідомленні.

У відповідь дівчина коміка та військового написала протилежне твердження.

– Дякую, що мій хлопець – Віктор Розовий, – вступилася вона за коханого, затегавши його на фото.

Розовий поширив цей допис у своїх сториз, іронічно назвавши себе “гірляндою з редпрапорів”.

Що відомо про дівчину Віктора Розового

Обраницю гумориста звати Яна-Катерина. З її Instagram випливає, що дівчина проживає у Львові.

Наразі більше подробиць про кохану військового немає. Втім, відомо, що вона намагалася переконати Віктора вирізати з інтерв’ю фрагмент, де він детально говорив про інтим із Мерзлікіною, але Розовий наполіг, щоби його залишили. В оновленій версії розмови цей скандальний момент прибрали.

Нагадаємо, що Ольга Мерзлікіна та Віктор Розовий офіційно одружилися у березні 2024 року, коли військовий на 10 днів узяв відпустку зі служби у 3 окремій штурмовій бригаді. Вже за два тижні він дістав тяжке осколкове поранення голови на Донеччині.

У травні 2025 року Мерзлікіна подала на розлучення, заявивши про зради чоловіка. Вона уточнила, що дізналася про це, коли побачила фото в його телефоні.

Фото: Віктор Розовий, Яна-Катерина

