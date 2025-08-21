Ніколи не подобалися стосунки з нею: Розовий розповів про зради дружині

Комік та ветеран війни Віктор Розовий відверто розповів про зради колишній дружині Ользі Мерзлікіній та як вона про них дізналася.

Пара перебувала у стосунках близько 13 років, але в офіційному шлюбі прожила лише рік. У травні 2025-го Ольга повідомила про розлучення, заявивши, що причиною стали зради Віктора.

Розовий про зради дружині

В інтерв’ю Раміні Есхакзай Розовий зізнався, що тричі зраджував дружину. Вперше це сталося у 2019 році через те, що Ольга, за словами Віктора, не задовольняла його бажання в інтимі.

Зараз дивляться

Два наступні випадки сталися вже під час служби на фронті, коли Мерзлікіна відмовлялася приїжджати до чоловіка.

– У мене було три зради. Дві – під час повномасштабної війни, бо до мене не приїжджала вона (дружина, – Ред.), а у мене башню зривало. Ще одна була у 2019 році. У нас було статеве життя, яке мені не подобалося. І я в якийсь момент їй сказав, що хочу урізноманітнити наше статеве життя, я сказав конкретні речі, які я хочу. Вона сказала: Ні, цього не буде, забудь. Я знайшов людину, з якою це було, – розповів Віктор.

Дружина Розового дізналася про зради з його телефона. Це сталося після того, як військовий дістав поранення на фронті й перебував у лікарні. У телефоні Віктора Ольга побачила фото, а згодом заявила, що знає про його вчинки.

– Я розумів, що людина, на яку я би міг покластися, зараз може піти від мене. І в той момент я кажу: Я хочу бути з тобою. Ти хочеш піти зараз? Вона каже: Я подумаю, мені потрібно все зважити. Тоді я кажу: Гаразд, я хочу, щоб ти залишилася зі мною, але що ти хочеш? У відповідь вона каже: Я хочу, щоб ти купив мені квартиру. Я думаю, що в той момент вона вже зрозуміла: це вже кінець стосункам, просто на чуваку ще можна “поїздити”. І я справді сидів і шукав варіанти квартир, щоб вона мене типу пробачила або дала мені шанс, – сказав Розовий.

Віктор також заявив, що дружина не піклувалася про нього після тяжкого поранення. За словами ветерана, Ольга з собакою приходила до нього на годину, а виходжували його лікарі й реабілітологи.

За словами Розового, він радий розлученню з Мерзлікіною, адже йому “ніколи не подобалися стосунки з нею” і вони не були побудовані на почуттях.

Фото: Віктор Розовий, Ольга Мерзлікіна

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.