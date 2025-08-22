Умер Ярослав Евдокимов – исполнитель эстрадного хита Фантазер

Сегодня, 22 августа, в возрасте 78 лет скончался певец Ярослав Евдокимов, родившийся в Украине и прославившийся благодаря песне Фантазер. О смерти артиста сообщила его жена Ирина.

Умер Ярослав Евдокимов – что известно

По словам женщины, последние полтора года артист боролся с раком легких, проходил лечение и перенес операцию, однако болезнь дала метастазы. Исполнитель скончался в больнице Минска.

– Не стало Ярослава, нашего любимого Фантазера! Спасибо вам, дорогие зрители и слушатели, за любовь к творчеству артиста, за внимание и аплодисменты! Спасибо, дорогие подписчики, за добрые слова и пожелания, которые очень поддерживали Ярослава, давали силы и веру, что спето много хороших песен и жизнь прожита не зря! – написала Ирина.

Ярослав Евдокимов родился в Ровно. Его детство было непростым: обоих родителей репрессировала советская власть, поэтому воспитывала мальчика бабушка.

Позже, после освобождения матери, он вместе с ней переехал в Россию. Во взрослом возрасте артист вернулся в Украину, женился на белоруске и переехал в Беларусь, где началась его музыкальная карьера.

Широкую популярность певцу принесла песня Фантазер. Позже он получил звание народного артиста Беларуси и заслуженного артиста России.

Позиция по войне в Украине

Несмотря на длительную работу в РФ, Евдокимов сохранял связь с Родиной.

Из-за аннексии Крыма и вторжения на Донбасс артист резко критиковал действия Кремля и лично диктатора Путина.

После начала полномасштабной войны певец осудил российскую агрессию.

