Умер Ярослав Евдокимов – исполнитель эстрадного хита Фантазер
Сегодня, 22 августа, в возрасте 78 лет скончался певец Ярослав Евдокимов, родившийся в Украине и прославившийся благодаря песне Фантазер. О смерти артиста сообщила его жена Ирина.
Умер Ярослав Евдокимов – что известно
По словам женщины, последние полтора года артист боролся с раком легких, проходил лечение и перенес операцию, однако болезнь дала метастазы. Исполнитель скончался в больнице Минска.
– Не стало Ярослава, нашего любимого Фантазера! Спасибо вам, дорогие зрители и слушатели, за любовь к творчеству артиста, за внимание и аплодисменты! Спасибо, дорогие подписчики, за добрые слова и пожелания, которые очень поддерживали Ярослава, давали силы и веру, что спето много хороших песен и жизнь прожита не зря! – написала Ирина.
Ярослав Евдокимов родился в Ровно. Его детство было непростым: обоих родителей репрессировала советская власть, поэтому воспитывала мальчика бабушка.
Позже, после освобождения матери, он вместе с ней переехал в Россию. Во взрослом возрасте артист вернулся в Украину, женился на белоруске и переехал в Беларусь, где началась его музыкальная карьера.
Широкую популярность певцу принесла песня Фантазер. Позже он получил звание народного артиста Беларуси и заслуженного артиста России.
Позиция по войне в Украине
Несмотря на длительную работу в РФ, Евдокимов сохранял связь с Родиной.
Из-за аннексии Крыма и вторжения на Донбасс артист резко критиковал действия Кремля и лично диктатора Путина.
После начала полномасштабной войны певец осудил российскую агрессию.
Фото: Ярослав Евдокимов