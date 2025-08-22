Помер Ярослав Євдокимов – виконавець естрадного хіта Фантазер

Сьогодні, 22 серпня, у віці 78 років помер співак Ярослав Євдокимов, що народився в Україні та прославився завдяки пісні Фантазер. Про смерть артиста повідомила його дружина Ірина.

Помер Ярослав Євдокимов – що відомо

За словами жінки, останні півтора року артист боровся з раком легенів, проходив лікування та переніс операцію, однак хвороба дала метастази. Виконавець помер у лікарні Мінська.

– Не стало Ярослава, нашого улюбленого Фантазера! Дякую вам, дорогі глядачі та слухачі, за любов до творчості артиста, за увагу й оплески! Дякую, дорогі підписники, за добрі слова та побажання, які дуже підтримували Ярослава, давали сили й віру, що заспівано багато гарних пісень і життя прожите не дарма! – написала Ірина.

Ярослав Євдокимов народився у Рівному. Його дитинство було непростим: обох батьків репресувала радянська влада, тож виховувала хлопця бабуся.

Пізніше, після звільнення матері, він разом із нею переїхав до Росії. У дорослому віці артист повернувся в Україну, одружився з білорускою й перебрався до Білорусі, де почалася його музична кар’єра.

Широку популярність співаку принесла пісня Фантазер. Згодом він отримав звання народного артиста Білорусі та заслуженого артиста Росії.

Позиція щодо війни в Україні

Попри тривалу роботу в РФ, Євдокимов зберігав зв’язок із Батьківщиною.

Через анексію Криму та вторгнення на Донбас артист різко критикував дії Кремля й особисто диктатора Путіна.

Після початку повномасштабної війни співак засудив російську агресію.

Фото: Ярослав Євдокимов

