Ни разу не поссорились: Ирина Горовая впервые раскрыла, что в отношениях

Главное Ирина Горовая рассказала, как долго длится ее роман.

Продюсер призналась, что когда-то боялась остаться одна с двумя детьми.

Как Ирина Горовая характеризует свои отношения.

Продюсер Ирина Горовая впервые откровенно рассказала о своих отношениях. Хотя с момента развода с музыкантом Потапом она обычно вообще не делится подробностями личной жизни.

Ирина Горовая о своем романе

В разговоре с кандидаткой медицинских наук Натальей Бобок Ирина призналась, что уже пять лет находится в гармоничных отношениях, в которых ей комфортно.

– Уже пять лет. Я нашла ту формулу, в которой я собрала все ингредиенты, в которых мне просто, типа, суперклассно, вот и все. И это о том, что ты выбираешь себя. Нет страха – я одна, не одна, – поделилась Горовая.

Она вспомнила, что когда-то боялась остаться одной с двумя детьми из-за стереотипов, навязанных обществом. Однако со временем изменила свое восприятие, осознав, что она здоровая и самодостаточная женщина.

По словам Горовой, ее нынешние отношения построены на доверии и спокойствии.

– Когда все сложилось так, как мне хочется. Когда такое приходит, ты чувствуешь, что ты прямо спокойна, и мы ни разу не поссорились, – похвасталась Ирина.

Брак Ирины Горовой и Потапа

Недавно певец и продюсер Потап впервые подтвердил, что его роман с Настей Каменских начался еще до официального развода с Ириной Горовой.

Чувства между артистами зародились примерно в 2010 году, тогда как официальный разрыв Потап и Горова оформили в 2014-м.

После этого отношения Потапа и Каменских еще несколько лет оставались тайной. Только в 2019-м пара поженилась.

