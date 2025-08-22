Ни разу не поссорились: Ирина Горовая впервые раскрыла, что в отношениях
- Ирина Горовая рассказала, как долго длится ее роман.
- Продюсер призналась, что когда-то боялась остаться одна с двумя детьми.
- Как Ирина Горовая характеризует свои отношения.
Продюсер Ирина Горовая впервые откровенно рассказала о своих отношениях. Хотя с момента развода с музыкантом Потапом она обычно вообще не делится подробностями личной жизни.
Ирина Горовая о своем романе
В разговоре с кандидаткой медицинских наук Натальей Бобок Ирина призналась, что уже пять лет находится в гармоничных отношениях, в которых ей комфортно.
– Уже пять лет. Я нашла ту формулу, в которой я собрала все ингредиенты, в которых мне просто, типа, суперклассно, вот и все. И это о том, что ты выбираешь себя. Нет страха – я одна, не одна, – поделилась Горовая.
Она вспомнила, что когда-то боялась остаться одной с двумя детьми из-за стереотипов, навязанных обществом. Однако со временем изменила свое восприятие, осознав, что она здоровая и самодостаточная женщина.
По словам Горовой, ее нынешние отношения построены на доверии и спокойствии.
– Когда все сложилось так, как мне хочется. Когда такое приходит, ты чувствуешь, что ты прямо спокойна, и мы ни разу не поссорились, – похвасталась Ирина.
Брак Ирины Горовой и Потапа
Недавно певец и продюсер Потап впервые подтвердил, что его роман с Настей Каменских начался еще до официального развода с Ириной Горовой.
Чувства между артистами зародились примерно в 2010 году, тогда как официальный разрыв Потап и Горова оформили в 2014-м.
После этого отношения Потапа и Каменских еще несколько лет оставались тайной. Только в 2019-м пара поженилась.
Фото: Ирина Горовая