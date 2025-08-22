Жодного разу не посварилися: Ірина Горова вперше розкрила, що у стосунках

Головне Ірина Горова розповіла, як довго триває її роман.

Продюсерка зізналася, що колись боялася лишитися сама з двома дітьми.

Як Ірина Горова характеризує свої стосунки.

Продюсерка Ірина Горова, вперше відверто розповіла про власні стосунки. Хоча з моменту розлучення з музикантом Потапом вона зазвичай взагалі не ділиться подробицями особистого життя.

Ірина Горова про свій роман

В розмові з кандидаткою медичних наук Наталією Бобок Ірина зізналася, що вже п’ять років перебуває у гармонійних взаєминах, у яких їй комфортно.

– Вже п’ять років. Я знайшла ту формулу, в якій я зібрала всі інгредієнти, в яких мені просто суперкласно, от і все. І це про те, що ти обираєш себе. Нема страху – я одна, не одна, – поділилася Горова.

Вона згадала, що колись боялася залишитися самотньою з двома дітьми через стереотипи навʼязані суспільством. Проте з часом змінила своє сприйняття, усвідомивши, що вона здорова та самодостатня жінка.

За словами Горової, її теперішні стосунки побудовані на довірі та спокої.

– Все склалося так, як мені хочеться. Коли таке приходить, ти відчуваєш, що ти прям спокійна, і ми жодного разу не посварилися, – похвалилася Ірина.

Шлюб Ірини Горової та Потапа

Нещодавно співак і продюсер Потап уперше підтвердив, що його роман із Настею Каменських почався ще до офіційного розлучення з Іриною Горовою.

Почуття між артистами зародилися приблизно у 2010 році, тоді як офіційний розрив Потап та Горова оформили у 2014-му.

Після цього стосунки Потапа й Каменських ще кілька років залишалися таємницею. Лише у 2019-му пара одружилася.

Ірина Горова

