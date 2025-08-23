Дома в небе свобода дышит: украинские звезды присоединились к поздравлениям с Днем флага

23 августа в Украине отмечают День флага. В этот праздничный день к поздравлениям присоединились украинские звезды.

Отечественные знаменитости публикуют в своих социальных сетях фото с флагом Украины и пишут много теплых слов.

Звезды поздравляют украинцев с Днем флага

Фронтмен группы Антитела Тарас Тополя опубликовал в Instagram фото в вышиванке на фоне украинского флага.

— Дома в небе дышит свобода. С Днем флага, Украина! — написал Тарас Тополя.

Рэперша alyona alyona опубликовала серию фотографий с украинским флагом. Евровидение, волонтерство, встречи с фанатами — везде ее сопровождал флаг Украины.

— Это не просто цвета. Это фронт и тыл, это вера и борьба. Это наши воины, наши волонтеры и каждый украинец. Наш флаг видел боль и слезы, но всегда остается символом надежды. Он объединяет каждого из нас в единую силу — Украину! — написала рэперша.

Судья проекта Мастер Шеф и повар Эктор Хименес-Браво заявил, что он родился в другой стране, но украинский флаг — флаг его сердца. Он опубликовал фото из Карпат.

— Он – на вершинах Карпат и на фронтовых блокпостах. На форме, которую носят воины. В освобожденных селах и на детских рюкзаках на вокзалах. В моем доме. И в моем сердце, — написал Эктор.

Певица Злата Огневич считает, что флаг объединяет нас в будни и праздники, напоминает о силе нашего народа и вере в будущее.

— А настоящая магия происходит тогда, когда поднимаешь его над сценой. Когда видишь, как зал становится единым целым, как в каждом взгляде отражается гордость и любовь к Украине. В этот момент сердце поет вместе с людьми, и флаг становится не просто полотном — а живым символом нашей силы и веры, — добавляет певица.

Певица Джамала написала, что украинский флаг указывает ей путь домой.

— Везде, где я, он рядом, — написала Джамала в Instagram-stories.

Певица KOLA сравнила флаг с подсолнечным полем и поделилась своими воспоминаниями из детства.

— Наш флаг давно стал для всего мира символом сопротивления! А для нас это два цвета — которые являются частью нашего ДНК, которые зашиты нам под кожу навсегда, — написала KOLA.

