23 серпня в Україні відзначають День прапора. У цей святковий день до привітань долучилися українські зірки.

Вітчизняні селебритіз публікують у своїх соціальних мережах фото із прапором України та пишуть багато теплих слів.

Зірки вітають українців із Днем прапора

Фронтмен гурту Антитіла Тарас Тополя опублікував у Instagram фото у вишиванці на тлі українського прапора.

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– Вдома в небі воля дихає. З Днем прапора, Україно, – написав Тарас Тополя.

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Реперка alyona alyona запостила серію фотографій з українським стягом. Євробачення, волонтерство, зустрічі із фанатами – всюди її супроводжував прапор України.

– Це не просто кольори. Це фронт і тил, це віра й боротьба. Це наші воїни, наші волонтери й кожен українець. Наш прапор бачив біль і сльози, але завжди залишається символом надії. Він об’єднує кожного з нас в єдину силу – Україну! – написала реперка.

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Суддя проєкту Мастер Шеф і кухар Ектор Хіменес-Браво заявив, що він народився в іншій країні, але український стяг – прапор його серця. Він опублікував фото із Карпат.

– Він – на вершинах Карпат і на фронтових блокпостах. На формі, яку носять воїни. У звільнених селах і на дитячих рюкзаках на вокзалах. У моєму домі. І в моєму серці, – написав Ектор.

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Співачка Злата Огнєвіч вважає, що прапор об’єднує нас у будні й свята, нагадує про силу нашого народу та віру в майбутнє.

– А справжня магія відбувається тоді, коли підіймаєш його над сценою. Коли бачиш, як зал стає одним цілим, як у кожному погляді відбивається гордість і любов до України. У цей момент серце співає разом із людьми, і прапор стає не просто полотном, а живим символом нашої сили та віри, – додає співачка.

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Співачка Джамала написала, що український прапор їй вказує шлях додому.

– Скрізь де я, він поруч, – написала Джамала у Instagram-stories.

Співачка КOLA порівняла прапор із соняшниковим полем і поділилася своїми спогадами з дитинства.

– Наш прапор давно став для всього світу символом супротиву! А для нас це ті два кольори – які є частиною нашого ДНК, які зашиті нам під шкіру назавжди, – написала KOLA.

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