Татьяна Штерева, редактор раздела Стиль жизни
3 мин.

Вуди Аллен оправдался за участие в московском фестивале и сказал, что думает о Путине

Главное
  • Вуди Аллен рассказал, как относится к диктатору Путину и войне.
  • Почему Вуди Аллен решил принять участие в московском фестивале.
Вуді Аллен
Фото: Getty Images

Американский режиссер Вуди Аллен отреагировал на резкое заявление МИД Украины относительно его участия в Московской международной кинонеделе.

Украинское ведомство назвало это событие «позором и оскорблением» для украинских актеров и кинематографистов, которые стали жертвами российских военных преступников. Режиссер в ответ заявил, что не считает разрыв культурного диалога правильным путем.

Реакция Вуди Аллена

Аллен принадлежит к той части западного общества, которая вроде бы признает, что страна-террорист нарушает все нормы, но при этом не может отказаться от российской культуры.

– Когда речь идет о конфликте в Украине, я твердо верю, что Владимир Путин полностью неправ. Война, которую он развязал, ужасна. Но, что бы ни делали политики, я не считаю, что прекращение художественных диалогов когда-либо является хорошим способом помочь, – прокомментировал режиссер.

Вуди Аллен также отметил, что не планирует снимать фильмы в России, хотя испытывает “добрые чувства к Москве и Санкт-Петербургу”. Он добавил, что увлекается российским кинематографом, в частности экранизацией произведения Толстого Война и мир, режиссер которой Сергей Бондарчук в 1969 году получил Оскар.

К слову, сессию, во время которой Вуди Аллен присоединился к кинофестивалю в Москве, модерировал режиссер Федор Бондарчук – путинист и автор пропагандистских лент «Сталинград» и «Притяжение».

Источник: The Guardian

