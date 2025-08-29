Премьер-министр Италии Джорджия Мелони возмущена тем, что ее фотографии, а также фотографии других женщин без их согласия были опубликованы на порнографическом сайте.

Она призвала правоохранителей быстро установить виновных и “наказать их с максимальной строгостью”.

Скандал с фото Мелони на порносайте

Изображения сестры Мелони, Арианны, и лидера оппозиции, Элли Шлейн, также были обнаружены на итальянской платформе Phica, которая насчитывала более 700 тыс. подписчиков. Администраторы закрыли сайт в четверг, обвинив пользователей в “неправильном использовании платформы”.

Сейчас смотрят

Фотографии, к которым добавляли вульгарные и сексистские подписи, были взяты из личных аккаунтов в соцсетях или из открытых источников без согласия женщин. Их изменяли таким образом, чтобы увеличить части тела или изобразить женщин в сексуальных позах. Десятки пострадавших подали жалобы на Phica и подобные платформы.

— Я возмущена тем, что произошло. Я хочу выразить свою солидарность и поддержку всем женщинам, которых оскорбили и унизили. Обидно, что в 2025 году до сих пор есть люди, которые считают нормальным и законным попрать достоинство женщины и оскорблять ее сексистскими и вульгарными высказываниями, прячась за анонимностью или клавиатурой, – заявила Мелони.

Платформа Phica была запущена в 2005 году и, судя по всему, работала без помех, несмотря на то, что женщины жаловались на нее.

Полиция начала расследование после получения официальных жалоб от нескольких политиков из Демократической партии. Фальсифицированные изображения известных женщин были размещены в “VIP-разделе” сайта.

Джорджия Мелони подчеркнула, что виновные должны быть найдены и наказаны “с максимальной строгостью”.

— Контент, который считается безобидным, в неправильных руках может стать страшным оружием. И мы все должны это осознавать, – добавила она.

Источник : The Guardian

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.