Украинский художник-постановщик анимации, художник-карикатурист бурятского происхождения Радна Сахалтуев скончался в возрасте 90 лет. Он ушел из жизни в воскресенье, 31 августа.

Радна Сахалтуев умер — что известно

Трагическую новость на своей странице в Facebook сообщил кинокритик и киновед Сергей Тримбач.

— Закончилось лето, и закончился отсчет дней Радны. Прощайте, дорогой, рисуйте новые миры и пришлите их нам каким-нибудь образом. Искренние соболезнования родным и близким Радны Сахалтуева. И наша светлая печаль — среди нас жил такой необыкновенный жизнедающий талант! — написал Тримбач.

Радна Сахалтуев родился в Улан-Удэ, республика Бурятия, в семье служащих. В 1955 году он поступил во Всесоюзный государственный институт кинематографии на курс художника анимационного кино.

После выпуска по распределению попал в Киев, где и остался жить и творить. В 1961 году начал работать художником Творческого объединения художественной мультипликации Киевнаучфильма.

В 1970-1980-е годы Радна был одним из ведущих художников украинского сатирико-юмористического журнала Перец. Также он участвовал в иллюстрировании детского журнала Пізнайко. Иллюстрировал книги издательств Веселка, Молодь, Ранок, Розумна дитина, Свенас, Телерадіокур’єр, Фоліо, Самовар, ЭКСМО.

За время своей творческой деятельности Сахалтуев создал такие мультфильмы, как Веселый художник, Тайна Черного короля, Сказка о лунном свете, Волшебник Ох, Вокруг света невольно, Приключения капитана Врунгеля, Доктор Айболит, Остров сокровищ, Как казаки в хоккей играли и многие другие. В 2008 году Радна получил звание Народного артиста Украины.

Фото: Сергей Тримбач

