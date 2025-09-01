Український художник-постановник анімації, художник-карикатурист бурятського походження Радна Сахалтуєв помер у віці 90 років. Митець пішов з життя у неділю, 31 серпня.

Радна Сахалтуєв помер – що відомо

Трагічну звістку на своїй сторінці у Facebook повідомив кінокритик і кінознавець Сергій Тримбач.

– Скінчилося літо, і скінчився лік днів Радни. Прощавайте, дорогий, малюйте нові світи і надішліть їх нам у якийсь спосіб. Найщиріші співчуття рідним і близьким Радни Сахалтуєва. І наша світла печаль – серед нас жив такий незвичайний життєдайний талант! – написав Тримбач.

Радна Сахалтуєв народився в Улан-Уде, республіка Бурятія, у родині службовців. У 1955 році він вступив до Всесоюзного державного інституту кінематографії на курс художника анімаційного кіно.

Після випуску за розподілом потрапив до Києва, де й залишився жити і творити. У 1961 році почав працювати художником Творчого об’єднання художньої мультиплікації Київнаукфільму.

У 1970-1980-ті роки Радна був одним із провідних художників українського сатирико-гумористичного журналу Перець. Також він брав участь в ілюструванні дитячого журналу Пізнайко. Ілюстрував книжки видавництв Веселка, Молодь, Ранок, Розумна дитина, Свенас, Телерадіокур’єр, Фоліо, Самовар, ЕКСМО.

За час своєї творчої діяльності Сахалтуєв створив такі мультфільми, як Веселий художник, Таємниця Чорного короля, Казка про місячне світло, Чарівник Ох, Навколо світу мимоволі, Пригоди капітана Врунгеля, Лікар Айболить, Острів скарбів, Як козаки у хокей грали та багато інших. У 2008 році Радна отримав звання Народного артиста України.

Фото: Сергій Тримбач

