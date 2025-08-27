В ночь на 27 августа, на 71-м году жизни, после тяжелой болезни скончался правнук Ивана Франко Петр Галущак.

Об этом сообщили в Доме Франко во Львове и в государственном историко-культурном заповеднике Нагуевичи.

– Он был другом музея, участвовал во многих наших мероприятиях, проводил особую авторскую экскурсию, способствовал пополнению фондов Дома Франко. Скорбим и искренне сочувствуем семье, – говорится в сообщении музея.

Умер правнук Ивана Франко – что известно

Директор заповедника Нагуевичи Богдан Лазорак уточнил, что Галущак умер в четыре часа утра в день рождения своего знаменитого прадеда. О времени и месте похорон сообщат позже.

Петр Галущак принадлежал к прямой ветви рода Франко. Его мать Иванна, которую в семье называли Ася, была дочерью Петра Франко – сына Каменяра.

Дед Галущака Петр Франко был основателем Пласта, сечевым стрельцом, основателем украинской военной авиации. Внук знал о нем только из рассказов и с детства рос на текстах своего прадеда Ивана Франко.

Петр Галущак воспитал шестерых сыновей – двое из них сейчас на фронте. По специальности он был инженером, специализировался на информационно-измерительной технике.

Ранее стало известно о внезапной смерти актрисы театра Франко Анастасии Добрыниной. В ноябре этого года ей должно было исполниться 43 года.

Фото: Дом Франко

