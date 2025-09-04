В Киеве сентябрь 2025 года будет громким и ярким: горожан и гостей столицы ждут концерты под открытым небом, вечеринка электронной музыки, мюзикл-варьете, спектакли и даже музыкальные баттлы.

Насыщенную культурную программу на первый месяц осени подготовили Caribbean Club и Pepper’s Club. Заведения дарят вечера на любой вкус: викторины, трибьюты, стендапы, камерный джаз, танцы с live-бандами и шоу-презентации новых альбомов.

Куда пойти в Киеве в сентябре 2025 года – смотрите полную афишу событий далее в нашем материале.

Glowal x S.V.E.T. закрывают летний сезон

Лето завершится мощно: итальянский электронный дуэт Glowal, известный благодаря выступлениям на топовых мировых площадках и лейблах Upperground и Afterlife, закроет сезон вместе с командой S.V.E.T. в уникальной локации — на озере Osocor Residence.

Это не просто вечеринка — это кульминация сезона. Вас ждет эстетика, глубокий звук, теплые ритмы и ощущение свободы. Уникальный сет-ап и визуальное шоу гармонично впишутся в атмосферу озера.

Особую эмоциональную палитру добавит новое авторское шоу от Kostyn, Cherry и RAN, созданное специально для этого события. В рамках мероприятия состоится благотворительный сбор средств для нужд Главного управления разведки (ГУР).

Коли: 6 вересня, 16:00

Где: Osocor Residence (ул. Виноградная, 2)

Вход: 1 300 — 6 500 грн

Концерт Tayanna

10 сентября на летней террасе Gulliver состоится единственный сольный концерт Tayanna в Киеве в этом году.

Голос артистки говорит на языке сердца, а ее песни – о любви, силе и свободе. Фантастична жінка, Темна вода, Шкода, Космос и премьера новой песни – все вживую, в сердце Киева.

Коли: 10 вересня, 19:00

Где: летняя терраса Gulliver (Спортивная площадь, 1А)

Вход: 600 грн

Концерт Parfeniuk

Песни Parfeniuk – это искренность, ритм и узнаваемое настроение. Хит Врубай уже почти год держится в чартах и остается среди любимых для тысяч слушателей.

11 сентября артист выступит на террасе Gulliver в центре Киева. Вечер, который соберет всех, кто чувствует эту музыку: от Відриваючись и Долоні до Хубба Бубба и Про тебе. Открытое небо, живой звук и сентябрь, который хочется запомнить. Приходите за впечатлениями!

Коли: 11 вересня, 19:00

Где: летняя терраса Gulliver (Спортивная площадь, 1А)

Вход: 900 грн

Серия шоу Короли Трибьютов

В сентябре Pepper’s Club продолжает традицию Королей трибьютов — серии воскресных концертов, посвященных легендарным артистам. Здесь звучат хиты, вписанные в музыкальную историю, а атмосфера камерного клуба превращает эти вечера в маленький праздник. Вход на все концерты — свободный.

7 сентября — трибьют Queen в исполнении кавер-бэнда Fireball. От Bohemian Rhapsody до We Are the Champions — песни, которые вдохновляют и до сих пор собирают стадионы, будут звучать вживую.

21 сентября — вечер итальянского шарма и харизмы Адриано Челентано. На сцене — артист Jack London, который точно передает стиль и настроение легендарного певца. Прозвучат Azzurro, 24.000 baci, Prisencolinensinainciusol, Susanna и другие песни.

28 сентября — рок-н-ролльная взрывчатка в стиле AC/DC. Группа Satisfaction исполнит Highway to Hell, Back in Black, Thunderstruck и другие драйвовые рок-гимны.

Когда: 7, 21, 28 сентября, 18:30

Где: Pepper’s Club (ул. Князей Острожских, 8)

Вход: свободный

Интеллектуальная игра Бам Quiz

Бам Quiz — это не просто интеллектуальная игра, а полноценный вечер с юмором, шоу и праздничной атмосферой. В программе — восемь нестандартных раундов на логику, эрудицию, память и скорость. Ведущие создают настоящий драйв и вовлекают в игру даже тех, кто пришел просто “за компанию”.

Участников ждут подарки, любимые напитки, фирменные блюда клуба и возможность как проверить свои знания, так и познакомиться с новыми людьми. Формат — командный, от 2 до 12 человек. Идеальная возможность весело провести вечер в самом центре Киева.

Когда: 9, 16, 23, 30 сентября, 18:30

Где: Pepper’s Club (ул. Князей Острожских, 8)

Вход: от 350 грн

Концерт группы Stukalo

10 сентября группа Stukalo даст сольный концерт в Pepper’s Club. Гостей клуба ждет сочетание любимых песен и свежего материала, созданного на новом этапе творчества команды.

Этот концерт — не только музыка, но и поддержка тех, кто на передовой. Все желающие смогут присоединиться к сбору средств на зарядные станции для ВСУ.

Коли: 10 вересня, 19:00

Где: Pepper’s Club (ул. Князей Острожских, 8)

Вход: от 250 грн

Yesterday Fest

В 1964 году Полу Маккартни приснилась мелодия, которая впоследствии стала самым известным треком в истории — Yesterday. Именно ей и творчеству The Beatles посвящен Yesterday Fest.

На сцену выйдут юные вокалисты — лауреаты фестивалей HumanKind Fest, которые исполнят песни легендарной четверки. Их будет оценивать профессиональное жюри — участники шоу Павла Шилька Битва имен. После конкурсной части зрители услышат гала-концерт: звездные члены жюри тоже споют любимые хиты The Beatles.

А еще в рамках фестиваля будут подавать специальное блюдо дня: scrambled eggs и waffle fries, вдохновленное шутливым куплетом, который когда-то помог Маккартни не забыть мелодию Yesterday.

Коли: 14 вересня, 18:30

Где: Pepper’s Club (ул. Князей Острожских, 8)

Вход: от 200 грн

Пашина 20КА. Битва имен

17 сентября шоу Павла Шилька (DJ Паши) Пашина 20КА. Битва имен в Pepper’s Club возвращается в формате DIVAS BATTLE. На этот раз в центре — три дивы, три иконы, три стиля: Kylie Minogue, Cher и Beyoncé.

Это музыкальное шоу — не просто трибьют, а баттл харизмы, голосов и целых эпох. Песни культовых артисток будут исполнять две команды украинских вокалистов, а зрители будут выбирать, какая дива победит в этот вечер.

Павел Шилько дополнит лайв историями о каждой из артисток, расскажет малоизвестные факты и сделает вечер не только музыкальным, но и познавательным.

Коли: 17 вересня, 18:30

Где: Pepper’s Club (ул. Князей Острожских, 8)

Вход: от 290 грн

Концерт группы No Comments

Живое выступление группы No Comments — именно тот формат, который превращает обычный вечер в настоящий праздничный уик-энд. Их музыка — это микс энергии рока, знакомых мелодий и драйва, который заряжает с первых аккордов.

Коли: 18 вересня, 18:30

Где: Pepper’s Club (ул. Князей Острожских, 8)

Вход: свободный

Благотворительный стендап Удачники

На сцене Pepper’s — Антон Тимошенко, Роман Щербан, Александр Качура и Женя Коротков. Четверо стендап-комиков с разными голосами, бэкграундами и стилями объединяются ради общей цели — собрать средства для аэроразведки Украинской Добровольческой Армии. Медиапартнер мероприятия — радио Перец FM.

Когда: 24 сентября, 19:00

Где: Pepper’s Club (ул. Князей Острожских, 8)

Вход: от 300 грн

Танцевальные вечера в Pepper’s Club

Каждую пятницу и субботу в Pepper’s Club — танцевальные вечера с живой музыкой, которые заряжают энергией на всю неделю. Это идеальный формат для тех, кто хочет драйвового отдыха в центре Киева без лишних планов — просто приходите и танцуйте.

На сцене — Real Band, Jolly Band, Maski Band, Tokyo, CRISPY band и POCHYNAYE. В программе — рок-хиты, поп-каверы, украинская музыка и треки, которые хочется петь вместе. Вход — свободный.

Мюзикл в формате динер-шоу — Варьете Рояль

В сентябре Caribbean Club приглашает на вечера Варьете Рояль — авторского шоу, которое уже более пяти лет сочетает элегантную эротику, живую музыку и изящную сценографию.

Это не просто мюзикл, а полноценное динер-шоу — в стоимость билета входит не только просмотр спектакля, но и бутылка игристого или вина на двоих. Идеальный формат для свидания, вечера с подругой или неожиданного подарка себе.

Во время шоу 19 сентября на сцену выйдет Lida Lee, харизматичная вокалистка с мощным тембром и магнетизмом. Хореографию для Рояля ставили создатели Танцев со звездами, а в разные сезоны к шоу присоединялись звездные гости: Злата Огневич, Олег Скрипка, Фагот, Kadnay, Евгений Хмара и другие. Официальный партнер шоу — украинский бренд Anabel Arto. Медиапартнер — радио Перец FM.

Когда: 5, 19 сентября, 19:00

Где: Caribbean Club (ул. Симона Петлюры, 4)

Вход: 940 — 2 590 грн

Caribbean Disco Party

Каждую субботу в Caribbean Club проходят Caribbean Disco Party — вечера, объединяющие любимые хиты, живую музыку и клубную атмосферу для идеального завершения недели.

На сцене — кавер-группы F.L.I.R.T., No Comments и TOKYO, которые исполняют поп- и рок-хиты, знакомые с первых аккордов. Их лайвы — это сочетание драйва, узнаваемого звучания и сценической харизмы. После выступлений — танцевальные сеты от DJ Mustafaev, который подхватывает темп вечера и держит энергию танцпола на максимуме.

Когда: 6, 20, 27 сентября, 18:30

Где: Caribbean Club (ул. Симона Петлюры, 4)

Вход: 290 — 590 грн

Спектакли театра Черный Квадрат

В сентябре на сцене Caribbean Club продолжаются спектакли театра Черный Квадрат. Уже более 30 лет он оставляет за скобками цензуру и прямо говорит о самом интимном: отношениях, сексе, кризисах, потерях и надеждах — обо всем, из чего состоит жизнь. Именно поэтому спектакли Черного Квадрата стабильно собирают полные залы.

В сентябрьском репертуаре:

6 сентября — Кто кого хочет…?

10 сентября — Счастье всегда рядом

14 сентября — Предварительные ласки

17 сентября — Никогда не звони мне, любимая

20 вересня — Секс временно доступен

24 сентября — Раздевайся — будем… говорить!

27 сентября — Игры для взрослых.

Когда: 6, 10, 14, 17, 20, 27 сентября

Где: Caribbean Club (ул. Симона Петлюры, 4)

Вход: от 390 грн

Вечер музыки Фрэнка Синатры

12 сентября в Caribbean Club прозвучит концертная программа, посвященная музыке Фрэнка Синатры. В исполнении Kyiv Jazz Quintet прозвучат хиты Фрэнка Синатры — от романтической Fly Me to the Moon до знаковой New York, New York.

Это будет вечер живого джаза в его лучшем проявлении — камерная атмосфера, живая энергия сцены и музыка, которая никогда не стареет. Медиапартнер мероприятия — Radio Jazz.

Когда: 12 сентября, 19:00

Где: Caribbean Club (ул. Симона Петлюры, 4)

Вход: 390 — 790 грн

Концерт Дмитрия Бабака

Дмитрий Бабак, певец, композитор и победитель Х-Фактора, выйдет на сцену Caribbean Club с презентацией своего нового альбома 25\8 — после десяти лет творческой паузы.

Это возвращение полно эмоций: в песнях альбома — любовь во всех ее проявлениях, светлые и болезненные моменты, искренние переживания и чувства, знакомые каждому.

Когда: 25 сентября, 19:00

Где: Caribbean Club (ул. Симона Петлюры, 4)

Вход: 390 — 890 грн

Концерт Lama со струнным квартетом

26 сентября на сцене Caribbean Club — Lama (Наталья Дзенькив) с особым концертом в сопровождении струнного квартета Black Tie. В этот вечер прозвучат культовые песни из всей творческой истории певицы — от хитов, ставших саундтреками к фильмам, до новых композиций, наполненных глубоким смыслом.

Lama — одна из самых узнаваемых украинских исполнительниц, обладательница премии MTV Europe Music Awards, автор и продюсер десятков песен, которые звучали на каждом радио — Мені так треба, Моє серце, Знаєш як болить, Привіт, привіт, Сильні люди и многих других. Медиапартнер мероприятия — радио Перець ФМ.

Когда: 26 сентября, 19:00

Где: Caribbean Club (ул. Симона Петлюры, 4)

Вход: 590 — 1 890 грн

Актуальное расписание событий и билеты — на caribbean.com.ua и peppersclub.com.ua. В случае воздушной тревоги — можно воспользоваться ближайшим укрытием.

Фото: Lama, Caribbean Club, Tayanna

