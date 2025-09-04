У Києві вересень 2025 року буде голосним і яскравим: на містян та гостей столиці чекають концерти просто неба, вечірка електронної музики, мюзикл-вар’єте, вистави та навіть музичні батли.

Насичену культурну програму на перший місяць осені підготували Caribbean Club і Pepper’s Club. Заклади дарують вечори на будь-який смак: квізи, триб’юти, стендапи, камерний джаз, танці з live-бендами та шоу-презентації нових альбомів.

Куди піти в Києві у вересні 2025 року – дивіться повну афішу подій далі у нашому матеріалі.

Glowal x S.V.E.T. закривають літній сезон

Літо завершиться потужно: італійський електронний дует Glowal, відомий завдяки виступам на топових світових майданчиках і лейблах Upperground та Afterlife, закриє сезон разом із командою S.V.E.T. в унікальній локації — на озері Osocor Residence.

Це не просто вечірка — це кульмінація сезону. На вас чекає естетика, глибокий звук, теплі ритми та відчуття свободи. Унікальний сетап і візуальне шоу гармонійно впишуться в атмосферу озера.

Особливу емоційну палітру додасть нове авторське шоу від Kostyn, Cherry та RAN, створене спеціально для цієї події. У рамках заходу відбудеться благодійний збір коштів для потреб Головного управління розвідки (ГУР).

Коли: 6 вересня, 16:00

Де: Osocor Residence (вул. Виноградна, 2)

Вхід: 1 300 – 6 500 грн

Концерт Tayanna

10 вересня на літній терасі Gulliver відбудеться єдиний сольний концерт Tayanna у Києві цього року.

Голос артистки говорить мовою серця, а її пісні – про кохання, силу та свободу. Фантастична жінка, Темна вода, Шкода, Космос та прем’єра нової пісні – усе наживо, у серці Києва.

Коли: 10 вересня, 19:00

Де: літня тераса Gulliver (Спортивна площа, 1А)

Вхід: 600 грн

Концерт Parfeniuk

Пісні Parfeniuk – це щирість, ритм і впізнаваний настрій. Хіт Врубай вже майже рік тримається в чартах і залишається серед улюблених для тисяч слухачів.

11 вересня артист виступить на терасі Gulliver у центрі Києва. Вечір, що збере всіх, хто відчуває цю музику: від Відриваючись і Долоні до Хубба Бубба та Про тебе. Відкрите небо, живий звук і вересень, який хочеться запам’ятати. Приходьте за враженнями!

Коли: 11 вересня, 19:00

Де: літня тераса Gulliver (Спортивна площа, 1А)

Вхід: 900 грн

Серія шоу Королі Триб’ютів

У вересні Pepper’s Club продовжує традицію Королів триб’ютів — серії недільних концертів, присвячених легендарним артистам. Тут лунають хіти, що вписані в музичну історію, а атмосфера камерного клубу перетворює ці вечори на маленьке свято. Вхід на всі концерти — вільний.

7 вересня — триб’ют Queen у виконанні кавер-бенду Fireball. Від Bohemian Rhapsody до We Are the Champions — пісні, що надихають і досі збирають стадіони, лунатимуть наживо.

21 вересня — вечір італійського шарму й харизми Адріано Челентано. На сцені — артист Jack London, який точно передає стиль і настрій легендарного співака. Прозвучать Azzurro, 24.000 baci, Prisencolinensinainciusol, Susanna та інші пісні.

28 вересня — рок-н-рольна вибухівка в стилі AC/DC. Гурт Satisfaction виконає Highway to Hell, Back in Black, Thunderstruck та інші драйвові рок-гімни.

Коли: 7, 21, 28 вересня, 18:30

Де: Pepper’s Club (вул. Князів Острозьких, 8)

Вхід: вільний

Інтелектуальна гра Бам Quiz

Бам Quiz — це не просто інтелектуальна гра, а повноцінний вечір із гумором, шоу і святковою атмосферою. У програмі — вісім нестандартних раундів на логіку, ерудицію, пам’ять і швидкість. Ведучі створюють справжній драйв і затягують у гру навіть тих, хто прийшов просто “за компанію”.

Учасників чекають подарунки, улюблені напої, фірмові страви клубу і можливість як протестити свої знання, так і познайомитись із новими людьми. Формат — командний, від 2 до 12 осіб. Ідеальна нагода весело провести вечір у самому центрі Києва.

Коли: 9, 16, 23, 30 вересня, 18:30

Де: Pepper’s Club (вул. Князів Острозьких, 8)

Вхід: від 350 грн

Концерт гурту Stukalo

10 вересня гурт Stukalo дасть сольний концерт у Pepper’s Club. На гостей клубу чекає поєднання улюблених пісень і свіжого матеріалу, створеного в новому етапі творчості команди.

Цей концерт — не лише музика, а й підтримка тих, хто на передовій. Усі охочі зможуть долучитися до збору на зарядні станції для ЗСУ.

Коли: 10 вересня, 19:00

Де: Pepper’s Club (вул. Князів Острозьких, 8)

Вхід: від 250 грн

Yesterday Fest

У 1964 році Полу Маккартні наснилася мелодія, яка згодом стала найвідомішим треком в історії — Yesterday. Саме їй і творчості The Beatles присвячено Yesterday Fest.

На сцену вийдуть юні вокалісти — лауреати фестивалів HumanKind Fest, які виконають пісні легендарної четвірки. Їх оцінюватиме професійне журі — учасники шоу Павла Шилька Битва імен. Після конкурсної частини глядачі почують гала-концерт: зіркові члени журі теж заспівають улюблені хіти The Beatles.

А ще в межах фесту подаватимуть спеціальну страву дня: scrambled eggs і waffle fries, натхненну жартівливим куплетом, який колись допоміг Маккартні не забути мелодію Yesterday.

Коли: 14 вересня, 18:30

Де: Pepper’s Club (вул. Князів Острозьких, 8)

Вхід: від 200 грн

Пашина 20КА. Битва імен

17 вересня шоу Павла Шилька (DJ Паші) Пашина 20КА. Битва імен у Pepper’s Club повертається у форматі DIVAS BATTLE. Цього разу в центрі — три діви, три ікони, три стилі: Kylie Minogue, Cher і Beyoncé.

Це музичне шоу — не просто триб’ют, а батл харизми, голосів і цілих епох. Пісні культових артисток виконуватимуть дві команди українських вокалістів, а глядачі обиратимуть, яка діва переможе цього вечора.

Павло Шилько доповнить лайв історіями про кожну з артисток, розкаже маловідомі факти і зробить вечір не тільки музичним, а й пізнавальним.

Коли: 17 вересня, 18:30

Де: Pepper’s Club (вул. Князів Острозьких, 8)

Вхід: від 290 грн

Концерт гурту No Comments

Живий виступ гурту No Comments — саме той формат, який перетворює звичайний вечір на справжній святковий вікенд. Їхня музика — це мікс енергії року, знайомих мелодій і драйву, який заряджає з перших акордів.

Коли: 18 вересня, 18:30

Де: Pepper’s Club (вул. Князів Острозьких, 8)

Вхід: вільний

Благодійний стендап Удачники

На сцені Pepper’s — Антон Тимошенко, Роман Щербан, Олександр Качура та Женя Коротков. Четверо стендап-коміків із різними голосами, бекграундами й стилями об’єднуються заради спільної мети — зібрати кошти для аеророзвідки Української Добровольчої Армії. Медіапартнер заходу — радіо Перець FM.

Коли: 24 вересня, 19:00

Де: Pepper’s Club (вул. Князів Острозьких, 8)

Вхід: від 300 грн

Танцювальні вечори у Pepper’s Club

Щоп’ятниці та щосуботи у Pepper’s Club — танцювальні вечори із живою музикою, які заряджають енергією на весь тиждень. Це ідеальний формат для тих, хто хоче драйвового відпочинку в центрі Києва без зайвих планів — просто приходьте й танцюйте.

На сцені — Real Band, Jolly Band, Maski Band, Tokyo, CRISPY band та POCHYNAYE. У програмі — рокові хіти, попкавери, українська музика і треки, які хочеться співати разом. Вхід – вільний.

Мюзикл у форматі дінер-шоу — Вар’єте Рояль

У вересні Caribbean Club запрошує на вечори Вар’єте Рояль — авторського шоу, що вже понад п’ять років поєднує елегантну еротику, живу музику та витончену сценографію.

Це не просто мюзикл, а повноцінне дінер-шоу — у вартість квитка входить не лише перегляд вистави, а і пляшка ігристого або вина на двох. Ідеальний формат для побачення, вечора з подругою чи несподіваного подарунка собі.

Під час шоу 19 вересня на сцену вийде Lida Lee, харизматична вокалістка з потужним тембром і магнетизмом. Хореографію для Роялю ставили творці Танців з зірками, а в різні сезони до шоу долучалися зіркові гості: Злата Огневич, Олег Скрипка, Фагот, Kadnay, Євген Хмара та інші. Офіційний партнер шоу — український бренд Anabel Arto. Медіапартнер — радіо Перець FM.

Коли: 5, 19 вересня, 19:00

Де: Caribbean Club (вул. Симона Петлюри, 4)

Вхід: 940 – 2 590 грн

Caribbean Disco Party

Щосуботи в Caribbean Club проходять Caribbean Disco Party — вечори, що об’єднують улюблені хіти, живу музику та клубну атмосферу для ідеального завершення тижня.

На сцені — кавер-гурти F.L.I.R.T., No Comments і TOKYO, які виконують поп- і рок-хіти, знайомі з перших акордів. Їхні лайви — це поєднання драйву, впізнаваного звучання та сценічної харизми. Після виступів — танцювальні сети від DJ Mustafaev, який підхоплює темп вечора та тримає енергію танцполу на максимумі.

Коли: 6, 20, 27 вересня, 18:30

Де: Caribbean Club (вул. Симона Петлюри, 4)

Вхід: 290 – 590 грн

Вистави театру Чорний Квадрат

У вересні на сцені Caribbean Club продовжуються вистави від театру Чорний Квадрат. Він уже понад 30 років залишає за дужками цензуру і прямо говорить про найінтимніше: стосунки, секс, кризи, втрати й надії — усе, із чого складається життя. Саме тому вистави Чорного Квадрата стабільно збирають повні зали.

У вересневому репертуарі:

6 вересня — Хто кого хоче…?

10 вересня — Щастя завжди поруч

14 вересня — Попередні пестощі

17 вересня — Ніколи не дзвони мені, кохана

20 вересня — Секс тимчасово доступний

24 вересня — Роздягайся — будемо… говорити!

27 вересня — Ігри для дорослих.

Коли: 6, 10, 14, 17, 20, 27 вересня

Де: Caribbean Club (вул. Симона Петлюри, 4)

Вхід: від 390 грн

Вечір музики Френка Сінатри

12 вересня у Caribbean Club прозвучить концертна програма, присвячена музиці Френка Сінатри. У виконанні Kyiv Jazz Quintet пролунають хіти Френка Сінатри — від романтичної Fly Me to the Moon до знакової New York, New York.

Це буде вечір живого джазу в найкращому його прояві — камерна атмосфера, жива енергія сцени й музика, що ніколи не старіє. Медіапартнер події — Radio Jazz.

Коли: 12 вересня, 19:00

Де: Caribbean Club (вул. Симона Петлюри, 4)

Вхід: 390 – 790 грн

Концерт Дмитра Бабака

Дмитро Бабак, співак, композитор і переможець Х-Фактора, вийде на сцену Caribbean Club з презентацією свого нового альбому 25\8 — після десяти років творчої паузи.

Це повернення сповнене емоцій: у піснях альбому — кохання в усіх його проявах, світлі й болючі моменти, щирі переживання та відчуття, які знайомі кожному.

Коли: 25 вересня, 19:00

Де: Caribbean Club (вул. Симона Петлюри, 4)

Вхід: 390 – 890 грн

Концерт Lama зі струнним квартетом

26 вересня на сцені Caribbean Club — Lama (Наталія Дзеньків) з особливим концертом у супроводі струнного квартету Black Tie. У цей вечір прозвучать культові пісні з усієї творчої історії співачки — від хітів, що стали саундтреками до фільмів, до нових композицій, сповнених глибокого змісту.

Lama — одна з найвпізнаваніших українських виконавиць, володарка премії MTV Europe Music Awards, авторка і продюсерка десятків пісень, які лунали з кожного радіо — Мені так треба, Моє серце, Знаєш як болить, Привіт, привіт, Сильні люди та багато інших. Медіапартнер заходу — радіо Перець ФМ.

Коли: 26 вересня, 19:00

Де: Caribbean Club (вул. Симона Петлюри, 4)

Вхід: 590 – 1 890 грн

Актуальний розклад подій і квитки — на caribbean.com.ua та peppersclub.com.ua. У разі повітряної тривоги – можна скористатися найближчим укриттям.

Фото: Lama, Caribbean Club, Tayanna

