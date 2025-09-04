Куди піти в Києві у вересні 2025: концерти просто неба, вистави і стендапи
У Києві вересень 2025 року буде голосним і яскравим: на містян та гостей столиці чекають концерти просто неба, вечірка електронної музики, мюзикл-вар’єте, вистави та навіть музичні батли.
Насичену культурну програму на перший місяць осені підготували Caribbean Club і Pepper’s Club. Заклади дарують вечори на будь-який смак: квізи, триб’юти, стендапи, камерний джаз, танці з live-бендами та шоу-презентації нових альбомів.
Куди піти в Києві у вересні 2025 року – дивіться повну афішу подій далі у нашому матеріалі.
Glowal x S.V.E.T. закривають літній сезон
Літо завершиться потужно: італійський електронний дует Glowal, відомий завдяки виступам на топових світових майданчиках і лейблах Upperground та Afterlife, закриє сезон разом із командою S.V.E.T. в унікальній локації — на озері Osocor Residence.
Це не просто вечірка — це кульмінація сезону. На вас чекає естетика, глибокий звук, теплі ритми та відчуття свободи. Унікальний сетап і візуальне шоу гармонійно впишуться в атмосферу озера.
Особливу емоційну палітру додасть нове авторське шоу від Kostyn, Cherry та RAN, створене спеціально для цієї події. У рамках заходу відбудеться благодійний збір коштів для потреб Головного управління розвідки (ГУР).
Коли: 6 вересня, 16:00
Де: Osocor Residence (вул. Виноградна, 2)
Вхід: 1 300 – 6 500 грн
Концерт Tayanna
10 вересня на літній терасі Gulliver відбудеться єдиний сольний концерт Tayanna у Києві цього року.
Голос артистки говорить мовою серця, а її пісні – про кохання, силу та свободу. Фантастична жінка, Темна вода, Шкода, Космос та прем’єра нової пісні – усе наживо, у серці Києва.
Коли: 10 вересня, 19:00
Де: літня тераса Gulliver (Спортивна площа, 1А)
Вхід: 600 грн
Концерт Parfeniuk
Пісні Parfeniuk – це щирість, ритм і впізнаваний настрій. Хіт Врубай вже майже рік тримається в чартах і залишається серед улюблених для тисяч слухачів.
11 вересня артист виступить на терасі Gulliver у центрі Києва. Вечір, що збере всіх, хто відчуває цю музику: від Відриваючись і Долоні до Хубба Бубба та Про тебе. Відкрите небо, живий звук і вересень, який хочеться запам’ятати. Приходьте за враженнями!
Коли: 11 вересня, 19:00
Де: літня тераса Gulliver (Спортивна площа, 1А)
Вхід: 900 грн
Серія шоу Королі Триб’ютів
У вересні Pepper’s Club продовжує традицію Королів триб’ютів — серії недільних концертів, присвячених легендарним артистам. Тут лунають хіти, що вписані в музичну історію, а атмосфера камерного клубу перетворює ці вечори на маленьке свято. Вхід на всі концерти — вільний.
7 вересня — триб’ют Queen у виконанні кавер-бенду Fireball. Від Bohemian Rhapsody до We Are the Champions — пісні, що надихають і досі збирають стадіони, лунатимуть наживо.
21 вересня — вечір італійського шарму й харизми Адріано Челентано. На сцені — артист Jack London, який точно передає стиль і настрій легендарного співака. Прозвучать Azzurro, 24.000 baci, Prisencolinensinainciusol, Susanna та інші пісні.
28 вересня — рок-н-рольна вибухівка в стилі AC/DC. Гурт Satisfaction виконає Highway to Hell, Back in Black, Thunderstruck та інші драйвові рок-гімни.
Коли: 7, 21, 28 вересня, 18:30
Де: Pepper’s Club (вул. Князів Острозьких, 8)
Вхід: вільний
Інтелектуальна гра Бам Quiz
Бам Quiz — це не просто інтелектуальна гра, а повноцінний вечір із гумором, шоу і святковою атмосферою. У програмі — вісім нестандартних раундів на логіку, ерудицію, пам’ять і швидкість. Ведучі створюють справжній драйв і затягують у гру навіть тих, хто прийшов просто “за компанію”.
Учасників чекають подарунки, улюблені напої, фірмові страви клубу і можливість як протестити свої знання, так і познайомитись із новими людьми. Формат — командний, від 2 до 12 осіб. Ідеальна нагода весело провести вечір у самому центрі Києва.
Коли: 9, 16, 23, 30 вересня, 18:30
Де: Pepper’s Club (вул. Князів Острозьких, 8)
Вхід: від 350 грн
Концерт гурту Stukalo
10 вересня гурт Stukalo дасть сольний концерт у Pepper’s Club. На гостей клубу чекає поєднання улюблених пісень і свіжого матеріалу, створеного в новому етапі творчості команди.
Цей концерт — не лише музика, а й підтримка тих, хто на передовій. Усі охочі зможуть долучитися до збору на зарядні станції для ЗСУ.
Коли: 10 вересня, 19:00
Де: Pepper’s Club (вул. Князів Острозьких, 8)
Вхід: від 250 грн
Yesterday Fest
У 1964 році Полу Маккартні наснилася мелодія, яка згодом стала найвідомішим треком в історії — Yesterday. Саме їй і творчості The Beatles присвячено Yesterday Fest.
На сцену вийдуть юні вокалісти — лауреати фестивалів HumanKind Fest, які виконають пісні легендарної четвірки. Їх оцінюватиме професійне журі — учасники шоу Павла Шилька Битва імен. Після конкурсної частини глядачі почують гала-концерт: зіркові члени журі теж заспівають улюблені хіти The Beatles.
А ще в межах фесту подаватимуть спеціальну страву дня: scrambled eggs і waffle fries, натхненну жартівливим куплетом, який колись допоміг Маккартні не забути мелодію Yesterday.
Коли: 14 вересня, 18:30
Де: Pepper’s Club (вул. Князів Острозьких, 8)
Вхід: від 200 грн
Пашина 20КА. Битва імен
17 вересня шоу Павла Шилька (DJ Паші) Пашина 20КА. Битва імен у Pepper’s Club повертається у форматі DIVAS BATTLE. Цього разу в центрі — три діви, три ікони, три стилі: Kylie Minogue, Cher і Beyoncé.
Це музичне шоу — не просто триб’ют, а батл харизми, голосів і цілих епох. Пісні культових артисток виконуватимуть дві команди українських вокалістів, а глядачі обиратимуть, яка діва переможе цього вечора.
Павло Шилько доповнить лайв історіями про кожну з артисток, розкаже маловідомі факти і зробить вечір не тільки музичним, а й пізнавальним.
Коли: 17 вересня, 18:30
Де: Pepper’s Club (вул. Князів Острозьких, 8)
Вхід: від 290 грн
Концерт гурту No Comments
Живий виступ гурту No Comments — саме той формат, який перетворює звичайний вечір на справжній святковий вікенд. Їхня музика — це мікс енергії року, знайомих мелодій і драйву, який заряджає з перших акордів.
Коли: 18 вересня, 18:30
Де: Pepper’s Club (вул. Князів Острозьких, 8)
Вхід: вільний
Благодійний стендап Удачники
На сцені Pepper’s — Антон Тимошенко, Роман Щербан, Олександр Качура та Женя Коротков. Четверо стендап-коміків із різними голосами, бекграундами й стилями об’єднуються заради спільної мети — зібрати кошти для аеророзвідки Української Добровольчої Армії. Медіапартнер заходу — радіо Перець FM.
Коли: 24 вересня, 19:00
Де: Pepper’s Club (вул. Князів Острозьких, 8)
Вхід: від 300 грн
Танцювальні вечори у Pepper’s Club
Щоп’ятниці та щосуботи у Pepper’s Club — танцювальні вечори із живою музикою, які заряджають енергією на весь тиждень. Це ідеальний формат для тих, хто хоче драйвового відпочинку в центрі Києва без зайвих планів — просто приходьте й танцюйте.
На сцені — Real Band, Jolly Band, Maski Band, Tokyo, CRISPY band та POCHYNAYE. У програмі — рокові хіти, попкавери, українська музика і треки, які хочеться співати разом. Вхід – вільний.
Мюзикл у форматі дінер-шоу — Вар’єте Рояль
У вересні Caribbean Club запрошує на вечори Вар’єте Рояль — авторського шоу, що вже понад п’ять років поєднує елегантну еротику, живу музику та витончену сценографію.
Це не просто мюзикл, а повноцінне дінер-шоу — у вартість квитка входить не лише перегляд вистави, а і пляшка ігристого або вина на двох. Ідеальний формат для побачення, вечора з подругою чи несподіваного подарунка собі.
Під час шоу 19 вересня на сцену вийде Lida Lee, харизматична вокалістка з потужним тембром і магнетизмом. Хореографію для Роялю ставили творці Танців з зірками, а в різні сезони до шоу долучалися зіркові гості: Злата Огневич, Олег Скрипка, Фагот, Kadnay, Євген Хмара та інші. Офіційний партнер шоу — український бренд Anabel Arto. Медіапартнер — радіо Перець FM.
Коли: 5, 19 вересня, 19:00
Де: Caribbean Club (вул. Симона Петлюри, 4)
Вхід: 940 – 2 590 грн
Caribbean Disco Party
Щосуботи в Caribbean Club проходять Caribbean Disco Party — вечори, що об’єднують улюблені хіти, живу музику та клубну атмосферу для ідеального завершення тижня.
На сцені — кавер-гурти F.L.I.R.T., No Comments і TOKYO, які виконують поп- і рок-хіти, знайомі з перших акордів. Їхні лайви — це поєднання драйву, впізнаваного звучання та сценічної харизми. Після виступів — танцювальні сети від DJ Mustafaev, який підхоплює темп вечора та тримає енергію танцполу на максимумі.
Коли: 6, 20, 27 вересня, 18:30
Де: Caribbean Club (вул. Симона Петлюри, 4)
Вхід: 290 – 590 грн
Вистави театру Чорний Квадрат
У вересні на сцені Caribbean Club продовжуються вистави від театру Чорний Квадрат. Він уже понад 30 років залишає за дужками цензуру і прямо говорить про найінтимніше: стосунки, секс, кризи, втрати й надії — усе, із чого складається життя. Саме тому вистави Чорного Квадрата стабільно збирають повні зали.
У вересневому репертуарі:
- 6 вересня — Хто кого хоче…?
- 10 вересня — Щастя завжди поруч
- 14 вересня — Попередні пестощі
- 17 вересня — Ніколи не дзвони мені, кохана
- 20 вересня — Секс тимчасово доступний
- 24 вересня — Роздягайся — будемо… говорити!
- 27 вересня — Ігри для дорослих.
Коли: 6, 10, 14, 17, 20, 27 вересня
Де: Caribbean Club (вул. Симона Петлюри, 4)
Вхід: від 390 грн
Вечір музики Френка Сінатри
12 вересня у Caribbean Club прозвучить концертна програма, присвячена музиці Френка Сінатри. У виконанні Kyiv Jazz Quintet пролунають хіти Френка Сінатри — від романтичної Fly Me to the Moon до знакової New York, New York.
Це буде вечір живого джазу в найкращому його прояві — камерна атмосфера, жива енергія сцени й музика, що ніколи не старіє. Медіапартнер події — Radio Jazz.
Коли: 12 вересня, 19:00
Де: Caribbean Club (вул. Симона Петлюри, 4)
Вхід: 390 – 790 грн
Концерт Дмитра Бабака
Дмитро Бабак, співак, композитор і переможець Х-Фактора, вийде на сцену Caribbean Club з презентацією свого нового альбому 25\8 — після десяти років творчої паузи.
Це повернення сповнене емоцій: у піснях альбому — кохання в усіх його проявах, світлі й болючі моменти, щирі переживання та відчуття, які знайомі кожному.
Коли: 25 вересня, 19:00
Де: Caribbean Club (вул. Симона Петлюри, 4)
Вхід: 390 – 890 грн
Концерт Lama зі струнним квартетом
26 вересня на сцені Caribbean Club — Lama (Наталія Дзеньків) з особливим концертом у супроводі струнного квартету Black Tie. У цей вечір прозвучать культові пісні з усієї творчої історії співачки — від хітів, що стали саундтреками до фільмів, до нових композицій, сповнених глибокого змісту.
Lama — одна з найвпізнаваніших українських виконавиць, володарка премії MTV Europe Music Awards, авторка і продюсерка десятків пісень, які лунали з кожного радіо — Мені так треба, Моє серце, Знаєш як болить, Привіт, привіт, Сильні люди та багато інших. Медіапартнер заходу — радіо Перець ФМ.
Коли: 26 вересня, 19:00
Де: Caribbean Club (вул. Симона Петлюри, 4)
Вхід: 590 – 1 890 грн
Актуальний розклад подій і квитки — на caribbean.com.ua та peppersclub.com.ua. У разі повітряної тривоги – можна скористатися найближчим укриттям.
Фото: Lama, Caribbean Club, Tayanna