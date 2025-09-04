Елегантність – це не впадати в око, а залишатися в пам’яті. Ця фраза Джорджо Армані стала формулою його життя та основою цілого модного всесвіту.

Він пішов з життя у 91 рік, і весь цей час залишався людиною, що не переставала “мріяти й працювати”, як він сам любив казати про себе.

Біографія Джорджо Армані

Майбутня зірка моди народився 11 липня 1934 року в містечку П’яченца на півночі Італії у родині бухгалтера Уго Армані та Марії Раймонді.

Дитинство модельєра припало на роки Другої світової війни, і воно було непростим. Він пережив бідність, а внаслідок вибуху снаряда отримав серйозні опіки.

Спершу Армані мріяв про медицину й три роки навчався в Міланському університеті. Під час служби в армії його направили у військовий госпіталь у Вероні, де остаточно переконався, що цей шлях не для нього. Згодом він обрав іншу дорогу — у світ моди.

Перші кроки зробив у міланському універмазі La Rinascente як оформлювач вітрин і продавець. У 1960-х роках працював у компанії Cerruti, де створював чоловічі колекції, а у 1975 році разом із Серджо Галлеотті заснував власний бренд Giorgio Armani S.p.A. Уже перша колекція принесла йому міжнародне визнання.

Армані – архітектор елегантності

Коли в середині 1970-х Джорджо Армані почав власний шлях у моді, він постав перед світом тихим революціонером.

Він не ламав правила через скандали та гучні вчинки, а змінював їх поступово – м’якими лініями, відмовою від зайвого блиску, увагою до людини, яка носить одяг.

Армані переконував, що його мода “народжується з поваги до того, хто вдягає костюм, з ідеї створити стиль, здатний витримати час”.

– Мода для мене – це ремесло, зроблене з фантазії та конкретності, інтуїції та суворості. Вона не має нічого божественного чи сенсаційного, але має неймовірний вплив на повсякденне життя, – наголошував маестро.

Армані вірив, що справжня естетика ніколи не буває крикливою. Саме тому він часто критикував колег, які гналися за ефектними образами заради вау-реакції.

Чому Армані навчила пандемія

Під час світового локдауну через пандемію Covd-19 голос Джорджо Армані прозвучав особливо гучно. Він закликав “сповільнитися і переосмислити”, а його компанія перейшла на виробництво масок і халатів, допомагаючи лікарням.

Так дизайнер поєднав те, про що говорив усе життя: естетика має сенс лише тоді, коли вона служить етиці.

– Я можу сказати, що жив із суворістю і дисципліною, намагаючись поєднати естетику з етикою, – підсумував він у пізніх інтерв’ю.

Імперія Armani

За десятиліття розвитку його імперія давно вийшла за межі моди. Giorgio Armani S.p.A. виробляє меблі, парфуми, книжки, володіє ресторанами та готелями, а також баскетбольним клубом EA7 Olimpia Milano.

Він першим почав одягати знаменитостей для червоних хідників, фактично започаткувавши феномен red-carpet fashion. У кіно його костюми стали культовими: від Американського жиголо з Річардом Гіром до Недоторканних.

Проте, для Джорджо Армані справжнє щастя залишалося у простому моменті.

– Коли я виходжу на подіум після показу і бачу, як люди встають і аплодують, я відчуваю щастя, – зізнавався він.

Особисте життя Джорджо Армані

Армані надзвичайно цінував право на приватність. Він рідко коментував своє особисте життя, хоча визнавав, що мав стосунки з чоловіками та жінками.

Найважливішим для нього був Серджо Галлеотті – архітектор і співзасновник бренду Armani. Їхній союз тривав до 1985 року, коли Галлеотті помер від ускладнень СНІДу. Дизайнер називав цю втрату найбільшим болем у своєму житті.

– Коли я подорожую, я беру його фотографію. Його дух залишається поруч, я бачу Серджо всюди, і впевнений, що він бачить мене, – казав Джорджо.

Армані цінував море й тишу. Він проводив багато часу на своїй яхті, займався вітрильним спортом, але завжди залишався вірним Мілану, де й завершив свій життєвий шлях у вересні 2025 року.

