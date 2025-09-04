Маестро простоти: як Джорджо Армані створив імперію стилю
- Джорджо Армані прожив 91 рік і залишив по собі спадок, що змінив світ моди.
- Його імперія вийшла далеко за межі подіуму.
- Особисте життя модельєра залишалося в тіні, але ключовою постаттю для нього був Серджо Галлеотті.
Елегантність – це не впадати в око, а залишатися в пам’яті. Ця фраза Джорджо Армані стала формулою його життя та основою цілого модного всесвіту.
Він пішов з життя у 91 рік, і весь цей час залишався людиною, що не переставала “мріяти й працювати”, як він сам любив казати про себе.
Біографія Джорджо Армані
Майбутня зірка моди народився 11 липня 1934 року в містечку П’яченца на півночі Італії у родині бухгалтера Уго Армані та Марії Раймонді.
Дитинство модельєра припало на роки Другої світової війни, і воно було непростим. Він пережив бідність, а внаслідок вибуху снаряда отримав серйозні опіки.
Спершу Армані мріяв про медицину й три роки навчався в Міланському університеті. Під час служби в армії його направили у військовий госпіталь у Вероні, де остаточно переконався, що цей шлях не для нього. Згодом він обрав іншу дорогу — у світ моди.
Перші кроки зробив у міланському універмазі La Rinascente як оформлювач вітрин і продавець. У 1960-х роках працював у компанії Cerruti, де створював чоловічі колекції, а у 1975 році разом із Серджо Галлеотті заснував власний бренд Giorgio Armani S.p.A. Уже перша колекція принесла йому міжнародне визнання.
Армані – архітектор елегантності
Коли в середині 1970-х Джорджо Армані почав власний шлях у моді, він постав перед світом тихим революціонером.
Він не ламав правила через скандали та гучні вчинки, а змінював їх поступово – м’якими лініями, відмовою від зайвого блиску, увагою до людини, яка носить одяг.
Армані переконував, що його мода “народжується з поваги до того, хто вдягає костюм, з ідеї створити стиль, здатний витримати час”.
– Мода для мене – це ремесло, зроблене з фантазії та конкретності, інтуїції та суворості. Вона не має нічого божественного чи сенсаційного, але має неймовірний вплив на повсякденне життя, – наголошував маестро.
Армані вірив, що справжня естетика ніколи не буває крикливою. Саме тому він часто критикував колег, які гналися за ефектними образами заради вау-реакції.
Чому Армані навчила пандемія
Під час світового локдауну через пандемію Covd-19 голос Джорджо Армані прозвучав особливо гучно. Він закликав “сповільнитися і переосмислити”, а його компанія перейшла на виробництво масок і халатів, допомагаючи лікарням.
Так дизайнер поєднав те, про що говорив усе життя: естетика має сенс лише тоді, коли вона служить етиці.
– Я можу сказати, що жив із суворістю і дисципліною, намагаючись поєднати естетику з етикою, – підсумував він у пізніх інтерв’ю.
Імперія Armani
За десятиліття розвитку його імперія давно вийшла за межі моди. Giorgio Armani S.p.A. виробляє меблі, парфуми, книжки, володіє ресторанами та готелями, а також баскетбольним клубом EA7 Olimpia Milano.
Він першим почав одягати знаменитостей для червоних хідників, фактично започаткувавши феномен red-carpet fashion. У кіно його костюми стали культовими: від Американського жиголо з Річардом Гіром до Недоторканних.
Проте, для Джорджо Армані справжнє щастя залишалося у простому моменті.
– Коли я виходжу на подіум після показу і бачу, як люди встають і аплодують, я відчуваю щастя, – зізнавався він.
Особисте життя Джорджо Армані
Армані надзвичайно цінував право на приватність. Він рідко коментував своє особисте життя, хоча визнавав, що мав стосунки з чоловіками та жінками.
Найважливішим для нього був Серджо Галлеотті – архітектор і співзасновник бренду Armani. Їхній союз тривав до 1985 року, коли Галлеотті помер від ускладнень СНІДу. Дизайнер називав цю втрату найбільшим болем у своєму житті.
– Коли я подорожую, я беру його фотографію. Його дух залишається поруч, я бачу Серджо всюди, і впевнений, що він бачить мене, – казав Джорджо.
Армані цінував море й тишу. Він проводив багато часу на своїй яхті, займався вітрильним спортом, але завжди залишався вірним Мілану, де й завершив свій життєвий шлях у вересні 2025 року.