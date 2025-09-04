В восторге даже ИИ: Starlight Media представляет главные телепремьеры осени 2025
Starlight Media представляет масштабный осенний сезон, который объединит сотни часов премьерного развлекательного, сериального и общественно важного контента.
Этой осенью для зрителей запускаются сразу 12 каналов Starlight Media. Большая тройка украинского телевидения — СТБ, Новый канал и ICTV2 — анонсирует новые сезоны любимых премьер и новые истории.
Главные телевизионные премьеры Starlight Media осенью 2025: что известно
Осень 2025 года будет для зрителей яркой и насыщенной.
— Мы в очередной раз подтверждаем нашу стратегическую роль в развитии украинского контента — от масштабных развлекательных форматов до общественно важных проектов. Наша задача — дарить эмоции, создавать качественный продукт и оставаться надежным партнером для зрителей и рекламодателей, — отмечают в Starlight Media.
Креативная команда Starlight Creative подготовила промо-ролик сезона, отражающий главную идею: любовь к украинскому контенту — это то, что объединяет создателей и зрителей.
– От его яркости в восторге даже ИИ! – добавляют в компании.
Starlight Media приглашает партнеров и зрителей присоединиться к новому сезону и выбрать любимые премьеры уже этой осенью.
Источник: Starlight Media
Фото: Starlight Media