Starlight Media презентує масштабний осінній сезон, що об’єднає сотні годин прем’єрного розважального, серіального та суспільно важливого контенту.

Цієї осені запалюють заради глядачів одразу 12 каналів Starlight Media. Велика трійка українського телебачення — СТБ, Новий канал та ICTV2 — анонсує нові сезони улюблених прем’єр та нові історії.

Головні телевізійні прем’єри Starlight Media осені-2025: що відомо

Осінь 2025 року буде для глядачів яскравою та насиченою.

Зараз дивляться

— Ми вкотре підтверджуємо нашу стратегічну роль у розвитку українського контенту — від масштабних розважальних форматів до суспільно важливих проєктів. Наше завдання — дарувати емоції, створювати якісний продукт і залишатися надійним партнером для глядачів та рекламодавців, — зазначають у Starlight Media.

Креативна команда Starlight Creative підготувала проморолик сезону, що відображає головну ідею: любов до українського контенту — це те, що об’єднує творців і глядачів.

– Від його яскравості в захваті навіть ШІ! – додають у компанії.

Starlight Media запрошує партнерів і глядачів долучитися до нового сезону та обрати улюблені прем’єри вже цієї осені.

Джерело: Starlight Media

Фото: Starlight Media

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.