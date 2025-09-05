Нотариус Кристина Горняк поделилась подробностями урегулирования имущественных вопросов с бывшим мужем, телеведущим Владимиром Остапчуком.

После развода в 2022 году общий дом в элитном коттеджном городке долгое время оставался причиной споров, однако в марте 2025-го раздел удалось завершить без суда.

Как Горняк и Остапчук разделили дом

По словам Кристины, вопрос решили через договор о разделе имущества супругов, и теперь каждый из них имеет равную долю.

– Поэтому ни о чем договариваться уже не нужно, мы уже его разделили. Поэтому мы его продадим, согласно этому договору. То есть у нас теперь у каждого своя часть. У каждого по 1/2 части дома, – пояснила Кристина Горняк.

Она добавила, что фактически речь идет о продаже всего дома, но средства после сделки они поделят поровну.

Ссоры из-за дома

Тема раздела имущества неоднократно становилась поводом для споров в сети между Кристиной и нынешней женой телеведущего – Екатериной Остапчук.

Она публично заявляла, что Горняк якобы требует слишком много. Екатерина писала в своем Telegram-канале, что бывшая жена не вкладывала собственных средств в дом, а ее доля в $120 тыс. была ей “подарена Владимиром”.

Кроме того, по словам Екатерины, после развода телеведущий передал Кристине несколько десятков тысяч долларов и еще один миллион гривен. При этом автомобиль и личные сбережения нотариуса не делились.

Несмотря на взаимные публичные упреки, впоследствии бывшая и нынешняя жены Остапчука помирились в сети и извинились друг перед другом за резкие высказывания.

Источник : Утро в большом городе

