Нотаріуска Христина Горняк поділилася подробицями врегулювання майнових питань із ексчоловіком, телеведучим Володимиром Остапчуком.

Після розлучення у 2022 році спільний будинок в елітному котеджному містечку довгий час залишався причиною суперечок, однак у березні 2025-го поділ вдалося завершити без суду.

Як Горняк та Остапчук поділили будинок

За словами Христини, питання вирішили через договір про поділ майна подружжя, і тепер кожен з них має рівну частку.

– Тому ні про що домовлятися вже не треба, ми вже його поділили. Тому ми його продамо, згідно з цим договором. Тобто у нас тепер у кожного своя частина. У кожного по 1/2 частині будинку, – пояснила Христина Горняк.

Вона додала, що фактично йдеться про продаж усього будинку, але кошти після угоди вони поділять порівну.

Сварки через будинок

Тема поділу майна неодноразово ставала приводом для суперечок у мережі між Христиною та нинішньою дружиною телеведучого – Катериною Остапчук.

Вона публічно заявляла, що Горняк нібито вимагає занадто багато. Катерина писала у своєму Telegram-каналі, що колишня дружина не вкладала власних коштів у будинок, а її частка у $120 тис. була їй “подарована Володимиром”.

Крім того, за словами Катерини, після розлучення телеведучий передав Христині кілька десятків тисяч доларів та ще один мільйон гривень. При цьому автомобіль та особисті заощадження нотаріуски не ділилися.

Попри взаємні публічні закиди, згодом колишня та нинішня дружини Остапчука помирилися в мережі та перепросили одна в одної за різкі висловлювання.

